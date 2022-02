Pescara - Virtus Entella, le formazioni ufficiali

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Pescara

Si gioca all'Adriatico Pescara - Virtus Entella per la 27ª giornata del girone B di serie C. Diretta tv su Sky Sport e streaming su Eleven Sports.

L'obiettivo del Delfino è vincere per agganciare i liguri in classifica. Auteri cambia: dentro Diambo titolare per un 4-2-3-1 con il ghanese a disturbare Morosini, trequartista ligure.

Biancazzurri senza Nzita (squalificato), al suo posto sulla fascia torna Rasi. In difesa, di nuovo spazio a Veroli dal 1'. In attacco probabile maglia da titolare per Clemenza, con Ferrari e D'Ursi.

Infortunati Memushaj, Chiarella e Delle Monache. Tra i liguri non ce la fa l’ex Paolucci, out anche Capello. L’altro ex, Dessena, parte titolare.

PESCARA

22 Sorrentino; 13 Zappella, 18 Drudi, 28 Ingrosso, 27 Veroli; 20 Pontisso, 21 Pompetti; 97 Clemenza, 16 Diambo, 17 Rauti; 9 Ferrari.

A disposizione:

14 Iacobucci, 33 Di Gennaro, 3 Rasi, 5 Illanes, 7 D’Ursi, 11 Cernigoi, 19 De Risio, 23 Cancellotti, 38 Frascatore, 43 Blanuta, 68 Ierardi.

Allenatore: GAETANO AUTERI

VIRTUS ENTELLA

24 Borra, 7 Dessena, 17 Karic, 19 Chiosa, 20 Morosini, 21 Coppolaro, 26 Silvestre, 28 Rada, 32 Lescano, 33 Merkaj, 35 Pavic.

A disposizione:

22 Siaulys, 3 Barlocco, 6 Alesso, 9 Magrassi, 10 Schenetti, 11 Morra, 14 Lipani, 15 Pellizzer, 27 Palmieri, 31 Di Cosmo, 34 Meazzi, 36 Sadiki.

Allenatore: GENNARO VOLPE