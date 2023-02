Pescara-Potenza 5-0: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Serie C Girone C

Buon pomeriggio a tutti voi. Si gioca oggi pomeriggio all'Adriatico le sfida tra Pescara e Potenza. I biancazzurri cambiano ancora sistema di gioco: 4-3-3 con Merola e Delle Monache esterni d'attacco e Vergani punta centrale. Out Brosco e Mora. Ecco la nostra diretta.

Pescara-Potenza: la cronaca

SECONDO TEMPO - 45'+3' La partita termina qui: grande vittoria del Delfino per 5-0! Grazie per averci seguito, alla prossima!

45+1' giallo a Girasole.

45' Ci saranno tre minuti di recupero.

43' Merola sigla la doppietta! 5-0 per i padroni di casa! In area Gyabuaa per Lescano che si vede ribattere la conclusione, ma il tap in del suo compagno è vincente.

40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima della fine del match.

39' angolo di Di Grazia, mischione in area, fischiato un fallo in attacco.

35' in campo Armini per Steffé, Germinario lascia il campo a Delle Monache.

34' Lampo di Palmiero, cross basso di Cancellotti e Lescano fa il poker! 4-0 per il Pescara!

29' standing ovation per Rafia, al suo posto Cuppone. C'è anche Palmiero per Kraja.

28' fermato in offside Merola.

21' in campo Talia per Del Pinto.

20' filtrante per Delle Monache che in area con il destro fallisce il raddoppio calciando di poco a lato.

14' occasione d'oro per Caturano! Il giocatore si infila tra le linee della difesa, scarta Plizzari in uscita ma la sua conclusione viene intercettata da Boben.

12' lascia il campo Vergani per Lescano, fuori anche Crescenzi per Milani.

11' punizione di Steffé dai 25 metri traiettoria velenosa favorita dal vento, Plizzari alza sopra la traversa.

11' in campo Polito per Del Sole.

9' Potenza in dieci. Duro intervento a centrocampo e secondo giallo inevitabile per Rocchi.

3' Segna Delle Monache, palla sotto l'incrocio e 3-0 per i padroni di casa! Azione magistrale di Rafia e Gyabuaa imbuca in area l'attaccante, che si allarga sul destro e fa partire una conclusione a giro alla sinistra del portiere.

2' subito un giallo per Laaribi al suo primo intervento a centrocampo.

1' si riparte all'Adriatico, due novità nel Potenza: Di Grazia per Volpe e Laaribi per Riccardi.

PRIMO TEMPO - 45'+1' Il primo tempo si chiude sul doppio vantaggio per il Pescara. A più tardi per la cronaca della ripresa!

45' Ci sarà un minuto di recupero.

40' Volpe-De Pinto-Riccardi, ottimo scambio palla a terra in area e conclusione sul primo palo murata dalla difesa in angolo. Nulla di fatto dal successivo corner.

39' traversa per il Pescara! Grande conclusione con il destra dal limite di Kraja e secondo legno per un Delfino letteralmente scatenato in questo primo tempo.

33' Raddopio del Pescara! Sassata di Merola, ch e riceve da uno scambio ravvicinato con Rafia e, di destro, trova lo spazio per calciare alla sinistra dell'incolpevole Gasperini!

32' Tocco delizioso di Rafia in area per la conclusione ravvicinata di Crescenzi che si stampa sulla traversa!

31' grande intervento di Girasoli in area piccola a salvare in angolo e, sugli sviluppi dal limite dell'area, Rafia alza la mira.

30' cross basso ancora di Cancellotti, in area la difesa gioca in anticipo ma funziona bene la catena di destra e l'intesa con Rafia.

25' punizione dalla sinistra di Steffé per colpo di testa ravvicinato di Caturano, vola Plizzari e respinge di pugni.

23' su cross dalla destra, sponda in area per Vergani e diagonale ravvicinato da posizione defilata di poco a lato.

20' giallo a Rocchi per un intervento falloso su Delle Monache, mani al volto. Punizione dalla sinistra.

16' Segna Vergani! Biancazzurri in vantaggio! Quinto gol per l'attaccante. Pallonetto smarcante sulla trequarti di Rafia con il contagocce per il compagno freddo a entrare in area e scagliare una potente conclusione sul primo palo con il destro.

14' bella giocata di Rafia all'altezza del vertice destro dell'area e punizione conquistata. Batte Merola sfera che sorvola la traversa

13' scambio tra Delle Monache e Rafia ma conclusione tentata da fuori area alta

10' prima conclusione in porta con Caturano in area ma rasoterra piuttosto centrale bloccato da Plizzari

8' punizione dai 25 metri in posizione centrale per Del Sole ma palla abbondantemente a lato.

4' tentativo di verticalizzazione per Delle Monache, ma è troppo lungo: palla sul fondo.

1' calcio d'avvio battuto dal Potenza. Si parte!

Pescara-Potenza: il tabellino

PESCARA (4-2-3-1): Plizzari; Cancellotti, Boben, Ingrosso, Crescenzi; Kraja, Gyabuaa; Merola, Rafia, Delle Monache; Vergani. A disp.: Sommariva, D’Aniello, Milani, Mesik, Aloi, Germinario, Palmiero, Cuppone, Desogus, Kolaj, Lescano. All. Colombo

POTENZA (3-5-2): Gasparini; Rocchi, Girasole, Verrengia; Hadziosmanovic, Del Pinto, Steffè, Riccardi, Volpe; Del Sole, Caturano. A disp.: Alastra, Legittimo, Polito, Bianchi, Laaribi, Logoluso, Talia, Alagna, Di Grazia, Schimmenti. All. Raffaele

Arbitro: Andrea Calzavara di Varese.

Reti: 16' pt Vergani, 33' pt Merola, 3' st Delle Monache, 34' st Lescano, 43' st Merola

Recupero: 1' pt, 3' st