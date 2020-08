Pescara - Perugia: la cronaca della partita d'andata dei play out [DIRETTA]

Tutto pronto per l'attesissima partita d'andata dei play out fra Pescara e Perugia. I biancazzurri di Sottil affrontano gli umbri guidati da Oddo in una partita carica di emozione e cruciale per il destino del Delfino. Nell'incontro di oggi sarà attivo il Var.

PRIMO TEMPO

Inizia il match. Entrambe le squadre tentano da subito di creare gioco ed occasioni pericolose. Al 4' calcio d'angolo per il Perugia, la palla esce dall'area senza creare pericoli per Fiorillo. Al 6' calcio d'angolo per il Pescara: conclusione da fuoir di Masciangelo al volo, nuovo corner per i biancazzurri.

Pescara Calcio

1 Fiorillo, 2 Campagnaro, 6 Scognamiglio, 8 Memushaj, 10 Pucciarelli,11 Galano, 19 Maniero, 20 Palmiero, 27 Zappa, 37 Kastanos, 40 Masciangelo, Allenatore: Sottil

Perugia Calcio

1 Vicario, 2 Rosi, 4 Carraro, 6 Sgarbi, 7 Mazzocchi, 8 Falcinelli, 23 Falzerano, 25 Falasco 28 Kouan, 29 Capone, 32 Gyomber. Allenatore: Oddo