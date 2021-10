Pescara-Olbia, ultime dai campi e arbitro

In vista della sfida casalinga contro l'OIbia, in programma domenica alle 14.30 all'Adriatico, buoen notizie per il Pescara. Auteri dovrebbe aver finalmente recuperato i due difensori Drudi e Ingrosso. L'argentino Illanes rientra dopo un turno di squalifica.

Niente da fare per D’Ursi, che deve ancora smaltire il Covid prima di tornare ad allenarsi con la squadra.

Le scelte

Nessuna deroga alla difesa a tre, cara al tecnico siciliano. Cancellotti, Drudi e Illanes i tre candidati ad una maglia, con Ingrosso non ancora al meglio inizialmente in panchina con il giovane Veroli e Frascatore, scelta che tiene conto anche dell'impegno di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo a Teramo. Zappella e Nzita gli esterni, Pompetti e Rizzo i mediani. La grande novità potrebbe essere rappresentata da Memushaj impiegato come trequartista, alle spalle delle due punte De Marchi-Ferrari.

Sistema di gioco di partenza che sarebbe quindi un 3-4-1-2, con Memushaj che avrebbe la doppia licenza di attaccare gli spazi e andare a disturbare la fonte del gioco dell'Olbia. Rizzo farebbe invece il mediano con compiti difensivi, mentre Pompetti avrebbe le chiavi del gioco del Delfino.

Nell'Olbia è squalificato il bomber Udoh. In dubbio il difensore Arboleda. Il tecnico Canzi gioca con un 4-3-1-2 in cui il faro del gioco è l’abruzzese Manuel Giandonato, un passato nelle giovanili biancazzurre, prima di passare alla Juventus.

In attacco spazio a Ragatzu, un ex Lanciano, e Simone Mancini, altro ex (ha giocato nella Primavera biancazzurra).

L'arbitro è Filippo Giaccaglia di Jesi. Assistenti: Pietro Pascali di Bologna e Antonio Marco Vitale di Ancona. Quarto uomo: Leonardo Mastrodomenico di Matera.