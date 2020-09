Coppa Italia, Pescara-Notaresco viene decisa ai rigori: finisce 9-8 per i biancazzurri

La gara di Coppa Italia tra Pescara e Notaresco, disputatasi oggi pomeriggio allo stadio Adriatico, viene decisa ai rigori: finisce 9-8 per i biancazzurri. Padroni di casa in vantaggio al 25' del primo tempo con Riccardi, ma gli ospiti pareggiano al 34' con Banegas. La partita termina in parità (1-1) e così si va ai tempi supplementari, ma il risultato non cambia. Dal dischetto, infine, trionfa la squadra di Oddo.

Il tabellino

PESCARA (4-3-2-1) - Del Favero; Ventola, Elizalde, Scognamiglio, Jaroszynski; Maistro, Leandro Fernandes, Diambo ; Galano, Riccardi, Asencio. A disp.: Fiorillo, Radaelli, Bellanova, Quacquarelli, Longobardi, Omeonga, Busellato, Memushaj, Belloni, Ceter, Capone, Bocic. All. Oddo

NOTARESCO (4-3-3) - Shiba; Di Stefano, Gallo, Speranza, Lattarulo; Frulla, Blando, Bianciardi ; Banegas, Dos Santos, Marchionni. A disp.: Deamljia, Ghiani, Colombatti, Di Saverio, Antonacci, Massarotti, Mancini, Cancelli, Sorrini, Simoncini, Cesario. All. Epifani

Reti: 25' pt Riccardi, 34' pt Banegas

Ammonizioni: Jaroszynski, Fernandes, Ventola, Omeonga (P), Bianciardi, Gallo, Blando (N)

Arbitro: Antonio Di Martino di Teramo

Assistenti: Francesca Di Monte di Chieti e Giuseppe Macaddino di Pesaro

Quarto uomo: Cristian Cudini di Pesaro