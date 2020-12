Breda proiettato verso Pescara-Monza: "Sarà una partita stimolante"

Breda è già proiettato verso Pescara-Monza. Il mister biancazzurro, stamane in video conferenza, ha fatto il punto della situazione in vista della gara che la squadra giocherà domani pomeriggio allo stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia". Ecco le sue parole:

“Gli errori fanno parte del gioco, quello che non mi piace è scendere in campo senza il giusto atteggiamento - ha dichiarato l'allenatore del Delfino - ma per ora i ragazzi hanno risposto sempre bene. Contro il Monza sarà una partita stimolante”.