Pescara-Lucchese 0-0: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Scenderanno in campo tra poco Pescara e Lucchese. Appuntamento allo stadio Adriatico con fischio d'inizio alle ore 14,30. Auteri torna al 3-4-3 con la novità del baby Veroli in difesa dal 1'. Rauti viene schierato al centro dell'attacco e l'altro baby, Chiarella, a destra del tridente. Sono una cinquantina i tifosi toscani arrivati nella nostra città. Ecco la cronaca della partita in diretta.

Pescara-Lucchese: la cronaca

1' La gara è cominciata. Padroni di casa subito partiti forte: Chiarella vince un uno contro uno e sfiora il vantaggio. La sfera finisce in corner: sugli sviluppi si fa sotto Veroli, ma Coletta non si lascia impensierire. 15' trascorso il primo quarto d'ora, la situazione non si è ancora sbloccata. 25' Combinazione tra Zappella e Chiarella verso il limite dell'area, ma l'azione sfuma di un soffio. 26′ ammonito Nannini per fallo su Zappella. 27′ cartellino giallo a Veroli per un brutto intervento su Corsinelli. 28' Visconti cerca di sorprendere Sorrentino fuori dai pali, ma il portiere del Delfino è reattivo e blocca. 30' Match noioso, non succede proprio niente. 45' Ci saranno due minuti di recupero. Finisce il primo tempo, a dopo per la seconda frazione di gioco.

46' si riprende: Ferrari prende il posto di Rauti. 52' Sfira fischia un fallo e concede un rigore in favore del Pescara, anzi no: ci ripensa perché il fallo viene attribuito a Ferrari. 55′ Doppio cambio nelle file degli ospiti: Picchi per Visconti, Semprini per Lanni. 56′ nuova sostituzione nel Pescara: dentro Rizzo, fuori Chiarella. 57' su cross di Zappella, Ferrari incoccia facendo la barba al palo. 63′ Clemenza sostituisce Memushaj. 67' Ferrari ci prova di sinistro ma manda alto. 75′ entra De Marchi per Nzita. 79' conclusione a giro di D'Ursi dal limite, sfiorata la traversa. 80' Siamo giunti quasi alla fine della partita, ma il risultato è inchiodato sullo 0-0. 90' Ci saranno cinque minuti di recupero. Espulso Drudi per fallo da ultimo uomo, salterà l'incontro di Grosseto: biancazzurri in dieci uomini. Rosso anche a Rizzo dopo il fischio finale. Il match termina qui: grazie per averci seguito, alla prossima.

Pescara-Lucchese: il tabellino

PESCARA (3-4-3): 22 Sorrentino, 28 Ingrosso, 18 Drudi, 27 Veroli, 29 Nzita, 21 Pompetti, 8 Memushaj, Zappella, 7 D’Ursi, 17 Rauti, 52 Chiarella. A disp.: 1 Radaelli, 24 Iacobucci, 3 Rasi, 5 Illanes, 6 Valdifiori, 9 Ferrari, 16 Diambo, 23 Cancelotti, 30 De Marchi, 38 Frascatore, 91 Rizzo, 97 Clemenza. All. Auteri

LUCCHESE (4-3-1-2): 1 Coletta, 3 Visconti, 5 Bachini, 6 Nannini, 13 Bellich, 16 Frigerio, 10 Semprini, 21 Corsinelli, 29 Fedato, 30 Belloni, 58 Minala. A disp.: 22 Mucchietti, 4 Bensaja, 7 Gibilterra, 8 Picchi, 9 Babbi, 15 Yakubiv, 17 Dumbravanu, 20 Schimmenti, 24 Lovisa, 18 Nanni, 26 Brandi, 27 Baldan. All. Pagliuca

Arbitro: Sfira di Pordenone

Recupero: 2' pt, 5' st

Espulsi: Drudi 90', Rizzo 95'