Pescara-Gubbio 0-1: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Alle 20:30 all'Adriatico il Pescara ospita il Gubbio nel secondo turno dei play-off per la B. Zauri rilancia Drudi al centro della difesa e Zappella terzino destro. A centrocampo c'è Pompetti nel trio titolare. Ferrari ha svolto tutta la rifinitura e sembra in netto miglioramento, ma le sue condizioni non lasciano tranquillo Zauri, che gli preferirà inizialmente Cernigoi, autore di una doppietta contro la Carrarese. El Loco questa volta darà il suo contributo a gara iniziata.

Nel Gubbio, Torrente tiene in panchina l'ex Bulevardi. In attacco i temibili Spalluto e Arena. Gara secca, al 90' in caso di parità passerà il turno la squadra biancazzurra. Non sono previsti supplementari. Circa 2.500 gli spettatori presenti questa sera.

Pescara-Gubbio: la cronaca

35' Punizione per il Gubbio sulla trequarti d'attacco: palla dentro di Cittadino, la difesa in area alleggerisce in fallo laterale.

31' Dalla distanza ci prova con il mancino De Risio, ma la palla termina sopra la traversa.

29' Errore di De Risio, contropiede rapido di Doudou Mangni che arriva a calciare forte ma centrale dal limite, respinge a terra Sorrentino.

26' Incredibile palla goal divorata da Clemenza a centroarea su tiro di Pontisso respinto dalla difesa, tap in da dimenticare da ottima posizione!

23' Conclusione dal volo di Doudou in area da posizione defilata ma svirgola la palla che termina abbondantemente a lato.

21' Guadagna metri il Delfino sempre sulla sinistra d'attacco, quindi c'è un sinistro tentato senza precisione da Clemenza.

19' Pressione alta ed efficace per il Pescara che prova a cambiare marcia contro un avversario che predilige giocare molto basso.

18' Cross insidioso di Veroli in area che non trova nessuno, ma apprezzabile azione palla a terra che ha portato a liberare il giocatore in area.

17' Quarto corner per il Delfino dalla sinistra d'attacco: scarico per D'Ursi che quasi dal limite dell'area calcia molto alto.

14' Bolide di Pompetti dal limite dell'area, palla a mezz'altezza respinta in tuffo dal reattivo Ghidotti! Reazione immediata dei biancazzurri colpiti a freddo su dormita generale della difesa.

12' Gubbio in vantaggio! Clamoroso goal, realizzato di piatto da Formiconi tutto solo in area, su una dormita della difesa biancazzurra!

11' Tentativo da fuori area di Arena, palla a mezz'altezza respinta in tuffo da Sorrentino distendosi sulla sua sinistra e corner. Nulla di fatto dai successivi sviluppi.

9' Lancio di Drudi per Cernigoi che sbraccia sul marcatore e commette fallo in attacco.

7' Filtrante di Ingrosso per Cernigoi, tentativo in area deviato in angolo dalla difesa ma nulla di fatto. Vuole subito prendere la gara in pugno la squadra di Zauri

6' Si riprende a giocare, con il Pescara che prova ad attaccare con D'Ursi che arriva fino in area e calcia ma trova una deviazione di Redolfi in angolo: batte Pompetti, allontana la difesa.

3' Prima interruzione del gioco, c'è a terra De Risio dopo uno scontro. Staff medico in campo con una borsa del ghiaccio sulla nuca.

2' Lungo lancio per Zappella che non riesce a tenere la sfera in campo, rimessa laterale per gli ospiti.

1' La partita è cominciata.

Pescara-Gubbio: il tabellino

PESCARA (4-3-2-1): Sorrentino 6; Zappella 4,5, Drudi, Ingrosso 6, Veroli 5 (dal 16’ s.t. Nzita 5); Pompetti, De Risio 5, Pontisso; Clemenza, D’Ursi; Cernigoi (Iacobucci, Di Gennaro, Illanes, Memushaj, Ferrari, Diambo, Rauti, Cancellotti, Delle Monache, Chiarella, Ierardi). All. Zauri

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Formiconi, Signorini, Redolfi, Bonini; Di Noia, Cittadino, Malaccari; Mangni, Spalluto, Arena (Sergiacomi, Meneghetti, Migliorini, Fantacci, Sarao, Francofonte, Sainz-Maza, Tazzer, Lamanna, Bulevardi, D’Amico, Righetti). All. Torrente

ARBITRO: Cascone di Nocera Inferiore. ASSISTENTI: Stefano Galimberti e Davide Conti, entrambi della sezione di Seregno. QUARTO UOMO: Claudio Petrella della sezione di Viterbo

Reti: 12' pt Formiconi