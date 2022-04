Pescara - Grosseto: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Tutto pronto allo stadio Adriatico Cornacchia per la sfida fra il Pescara di Zauri e il Grosseto. Fischio d'inizio alle 17,30.

PRIMO TEMPO

Parte subito bene il Pescara che ha un'occasione dopo appena un minuto con un contropiede che però non viene concretizzato. Zappella finisce a terra ma l'arbitro lascia continuare. Al 7' clamoroso palo di Capanni, vicinissimo al vantaggio che batte a colpo sicuro ma il legno gli nega il gol. Al 10' esce Zappella per infortunio, entra Cancellotti. Al 13' Pescara in vantaggio con D'Ursi: su contropiede il biancazzurro arriva in area e non sbaglia dopo un'occasione sciupata dal Grosseto, 1-0 per il Pescara. Al 20' errore difensivo del Pescara, ma Drudi ci mette una pezza e butta in angolo scongiurando eventuali pericoli per la porta difesa da Sorrentino. Al 24' fiammata di Clemenza che dal limite dell'area conclude di pochissimo a lato. Al 27' Bruzzo beffa Sorrentino: da centro area con un tiro preciso e basso infila la porta: Pescara - Grosseto 1-1. Al 28' Grosseto vicino al vantaggio: su calcio d'angolo Gorelli di testa vicino al gol, palla fuori. Al 30' ammonito De Risio, salterà la prossima sfida in quanto diffidato. Al 36' ancora Grosseto vicino alla rete: Sorrentino salva su Nocciolini. Al 39' torna in vantaggio il Pescara: Ferrari riceve un ottimo pallone dal limite e non sbaglia: 2-1 per il Pescara. Al 41' ammonito Ingrosso del Pescara. Tre i minuti di recupero. Finisce il primo tempo: 2-1 per il Delfino.

PESCARA 22 Sorrentino; 13 Zappella, 18 Drudi, 28 Ingrosso, 38 Frascatore; 19 De Risio, 20 Pontisso, 21 Pompetti; 7 D’Ursi, 9 Ferrari, 97 Clemenza. A disp. 14 Iacobucci, 46 Di Carlo, 3 Rasi, 11 Cernigoi, 16 Diambo, 23 Cancellotti, 27 Veroli, 29 Nzita, 40 Delle Monache, 68 Ierardi. All. Zauri.

GROSSETO 1 Barosi, 2 Raimo, 5 Ciolli, 6 Gorelli, 19 Siniega, 25 Artioli, 65 Bruzzo, 66 Rabiu, 71 Capanni, 77 Mauceri, 99 Nocciolini. A disp. 12 Di Bonito, 22 Fallani, 3 Semeraro, 4 Cretella, 7 Marigosu, 14 Piccoli, 15 Di Meglio, 16 Salvi, 21 Arras, 29 Tiberi, 54 Peretti, 70 Saporiti. All. Maurizi.

Arbitro: Madonia di Palermo.