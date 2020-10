Pescara-Frosinone, ecco i biancazzurri convocati per la sfida dell'Adriatico

Conto alla rovescia per Pescara-Frosinone, annunciati i giocatori biancazzurri che sono stati convocati per la sfida dell'Adriatico. Nel pomeriggio di oggi, 23 ottobre, è stata infatti diramata la lista dei calciatori che saranno a disposizione di mister Oddo in occasione della partita che si giocherà domani, 24 ottobre, allo stadio Giovanni Cornacchia. Ecco i nomi:

Vincenzo FIORILLO

Fabrizio ALASTRA

Nicolò RADAELLI

Antonio BALZANO

Mirko DRUDI

Edoardo MASCIANGELO

Gennaro SCOGNAMIGLIO

Christian VENTOLA

Pawel JAROSZYNSKI

Salvatore BOCCHETTI

Rodrigo GUTH

Stephane OMEONGA

Leandro FERNANDES

Massimiliano BUSELLATO

Ledian MEMUSHAJ

Mirko VALDIFIORI

Amadou DIAMBO

Fabio MAISTRO

Nicolas BELLONI

Milos BOCIC

Cristian GALANO

Alessio RICCARDI

Christian CAPONE