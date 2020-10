Pescara-Frosinone, Oddo carica i suoi: "In questo momento occorre compattezza"

Conto alla rovescia per Pescara-Frosinone, in programma domani (24 ottobre) allo stadio Adriatico con fischio d'inizio alle ore 16. Bisognerà assolutamente vincere. Vigilia, dunque, molto calda. Oggi in tarda mattinata è tornato a parlare mister Oddo, incontrando i giornalisti. Ecco le sue dichiarazioni:

"È normale ricevere le critiche quando le cose non vanno, ma in questo momento occorre compattezza. Fa piacere ricevere la stima del presidente nonostante questa situazione. Le sorti degli allenatori sono legate ai risultati. Per fortuna abbiamo recuperato Galano e Maistro".

Ma cosa ne pensa Massimo Oddo del Frosinone? L'allenatore biancazzurro risponde con queste parole: "È una squadra forte e dalle grandi qualità e con giocatori di valore, oltre che guidata da un allenatore che conosco benissimo (Alessandro Nesta, suo ex compagno nel Milan, ndr). Dionisi? Un ottimo giocatore, ma non abbiamo rimpianti".