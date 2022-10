Pescara-Fidelis Andria, la curva nord saluta Walter Bruzzone: "Siamo tutti a petto nudo"

Durante la partita di calcio Pescara-Fidelis Andria, giocatasi oggi pomeriggio allo stadio Adriatico, non è mancato un momento particolarmente toccante: la curva nord, infatti, ha esposto uno striscione con cui ha voluto salutare il tifoso Walter Bruzzone, scomparso prematuramente. Eloquente la scritta: "Siamo tutti a petto nudo. Ciao Walter"

Bruzzone è stato ricordato anche dall'assessore comunale al commercio, Alfredo Cremonese, che sui social ha scritto: "Walter, siamo cresciuti insieme tra via Italica e viale Colonna, spensierati e felici. Ho ricevuto la tristissima notizia e voglio augurarti un sereno riposo. Gli amici del campetto di viale Colonna ti porteranno sempre nel cuore".

Interpellato da IlPescara.it, Cremonese spiega: "Io e Walter vivevamo vicini negli anni in cui eravamo bambini: io abitavo in via Colonna e lui in via Italica, e in mezzo c'era un campetto dove tutti i ragazzi del quartiere andavano a giocare. Avevamo all'incirca 10 anni. Era da tanto tempo che non lo vedevo, ma sono sempre rimasto legato a lui perché il ricordo degli amici d'infanzia è indelebile. Sono davvero dispiaciuto per questa perdita".