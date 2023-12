Pescara-Fermana: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Pescara

Buonasera e benvenuti alla diretta di Pescara-Fermana. Torna Zeman in panchina per chiudere il 2023. Obiettivo tre punti per i biancazzurri nell'ultimo match dell'anno solare che coincide con l'ultima gara del girone d'andata.

Pescara-Fermana: la cronaca

40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo.

36' prova dalla lunga distanza Brosco con il destro, rasoterra che rimbalza pericolosamente a due passi da Furlanetto, reattivo nella deviazione.

33' muro di Spedalieri su tentativo di conclusione in area di Cuppone.

28' lancio di Manu per Cuppone fermato in area in posizione di fuorigioco.

23' giocata di Merola da centrocampo su Pistolesi ma in area il giocatore è stato fermato da Furlanetto in uscita.

20' errore in area di Spedalieri, Cuppone prova a sorprendere Furlanetto con un pallonetto morbido ma le punta delle dita del portiere evitano la capitolazione!

15' angolo di Cangiano e colpo di testa a centroarea di Brosco ma mira alta

13' prima occasione per gli ospiti con Pinzi, ma il suo diagonale in area è largo.

9' inserimento in area di Manu chiuso in scivolata da Spedalieri sul fondo. Diventano due i corner consecutivi, sul secondo allontana di testa Gasbarro.

8' chiusura di Eleuteri su Moruzzi per un nuovo tiro dalla bandierina ma la squadra biancazzurra non approfitta e rinvio dal fondo per Furlanetto.

5' cross morbido di Pierno per l'inserimento di Cangiano che colpisce di testa, il pallone rimbalza a terra e si spegne a lato non di molto.

4' primo angolo della partita per il Delfino, sugli sviluppi conclusione pericolosa con un rimbalzo che fa carambolare pericolosamente la palla tra Spedalieri e Furlanetto che blocca a terra.

1' Si comincia. Calcio d'avvio battuto dalla Fermana in maglia gialloblù, Pescara nella classica casacca biancazzurra.

Pescara-Fermana: il tabellino

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Moruzzi; Manu, Squizzato, Dagasso; Merola, Cuppone, Cangiano A disp. Ciocci, Barretta, Floriani, Milani Staver, Di Pasquale, Tunjov, Mora, De Marco, Masala, Vergani, Tommasini. All. Zeman.

FERMANA (4-3-3): Furlanetto; Santi, Spedalieri, Gasbarro, Pistolesi; Scorza, Giandonato , Misuraca; Eleuteri, Semprini, Tilli. A disp. Borghetto, Mancini, Fort, Curatolo, Pinzi, Vessella, Biral, Grassi, Gianelli, Badji. All. Protti.