Tutto pronto per l'avvio della stagione: per il Pescara esordio casalingo contro l'Ancona Matelica

Dopo tanto discutere, il sospiro di sollievo è arrivato quando la Lega Pro ha finalmente sancito la ripartizione dei gironi della serie C. Il Pescara temeva il girone C, quindi è stata accolta benissimo la notizia dell'inserimento nel raggruppamento B. In serata, poi, è stato diramato anche il calendario ufficiale che partirà il 29 agosto, preceduto dalla Coppa Italia (21 agosto, Pescara-Olbia allo stadio “Adriatico-Cornacchia”). Da tenere presente che la squadra biancazzurra è ancora un cantiere aperto per quanto riguarda il calciomercato e nelle prossime ore sono attese ulteriori novità sia in ingresso sia in uscita.

IL GIRONE. I diretti protagonisti non si esporranno mai in una disamina di questo tipo: meglio questo o meglio quello. Però uno sguardo più asettico porta senza dubbio ad affermare che quantomeno il girone B del centro-nord Italia è più morbido rispetto a quello settentrionale. Intanto basta leggere la composizione a livello di nomi: Ancona Matelica, Carrarese, Cesena, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Montevarchi, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Virtus Entella, Vis Pesaro, Viterbese, X.

La X è stata inserita in attesa del ricorso presentato dal Fano, in attesa di discussione al Collegio di Garanzia del Coni. Quella X potrebbe essere del Fano o, in caso di bocciatura del ricorso, della Pistoiese.

Il girone C è invece così composto: Avellino, Bari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Fidelis Andria, Foggia, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla.

Tradotto: le big del girone B potrebbero essere in teoria Pescara, Cesena, Modena, Reggiana, Siena, Virtus Entella; quelle del girone C Avellino, Bari, Catania, Catanzaro, Foggia (allenato da Zeman), Juve Stabia, Palermo, Taranto e via discorrendo.

Il mister del Pescara, Gaetano Auteri, è un uomo navigato e vincente in queste categorie, così ha preferito non esporsi più di tanto mediaticamente. Ha detto: “"Difficile fare pronostici a inizio stagione. Sappiamo che non esistono avversari forti e meno forti. Più avanti verranno fuori alcuni valori e faremo altri ragionamenti, ma oggi prepariamoci al meglio per affrontarle tutte".

IL CALENDARIO. Ieri sera è arrivato anche il calendario del campionato. Inizio domenica 29 agosto (in realtà il turno si gioca da venerdì 27 a lunedì 30, il cosiddetto “spezzatino”), chiusura della stagione regolare il 24 aprile, quindi sarà una stagione breve e intensa. Il debutto stagionale ci sarà in casa allo stadio “Adriatico-Cornacchia” contro i marchigiani dell'Ancona-Matelica. A seguire ci sarà la prima trasferta, in Toscana contro la Carrarese. C'è anche un'aria di derby, visto che come si sa nello stesso raggruppamento c'è il Teramo: il match di andata tutto abruzzese è fissato alla 14esima giornata (andata a Pescara il 14 novembre, ritorno a Teramo il 20 marzo).

IL MERCATO. Premesso che novità potrebbero arrivare in ogni momento anche di questa giornata, resta la sensazione che – peraltro come molte contendenti – la squadra del Pescara sia un palazzo in costruzione. Gente che va gente che viene e soprattutto una identità di squadra che deve ancora essere trovata, ma per questo ci saranno diversi test precampionato che aiuteranno il processo di crescita. A cominciare da sabato ore 18 a Pineto. Occorre innanzitutto trovare un portiere che sostituisca Fiorillo passato alla Salernitana: in lizza ci sono Pigliacelli (potrebbe essere un ritorno, visto che ha già indossato il biancazzurro), Bindi, Pisseri e Angelucci (originario proprio della città adriatica). Il direttore sportivo Luca Matteassi sta cercando di trovare un altro attaccante che faccia al caso delle teorie tattiche dell'allenatore, una punta centrale che potrebbe portare come caratteristiche a Federico Melchiorri. Ex più volte corteggiato e mai tornato, magari stavolta sarebbe la volta buona considerando che l'età avanza anche per lui e che forse il Perugia stavolta abbasserà le pretese. Difficile, ma vedremo. Siamo ai dettagli invece con il difensore centrale Ingrosso. In lista di partenza i vari Borrelli, Belloni, Di Grazia, ma ne partiranno altri perché il Pescara ha l'esigenza impellente di sfoltire la rosa.