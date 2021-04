Pescara-Virtus Entella, la cronaca in diretta del recupero di Serie B

Il Pescara di mister Grassadonia deve conquistare obbligatoriamente la vittoria nel recupero odierno di Serie B contro la Virtus Entella per continuare a sperare nella salvezza.

I biancazzurri si presentano rimaneggiati a causa dei contagi da Covid-19 che hanno portato prima alla quarantena e poi agli allenamenti individuali.

PESCARA-VIRTUS ENTELLA 0-1

PRIMO TEMPO

Sono i biancazzurri a giocare il primo pallone dopo il fischio di inizio dell'arbitro Daniel Amabile della sezione di Vincenza. Il primo tiro in porta è del Pescara al 5' con Odgaard che però non crea particolari problemi a Borra con un sinistro che risulta centrale. Un minuto ci prova ancora l'attaccante Odgaard ma il suo colpo di testa non riesce ad avere la giusta potenza. I biancazzurri sono più intraprendenti e sembrano decisi a cercare l'immediato vantaggio. Ma la Virtus Entella si affaccia dalle parti della metà campo biancazzurra ma un doppio calcio d'angolo non crea patemi alla difesa del Delfino. Al 13' è Dragomir a tirare ma Fiorillo si accartoccia a blocca il tiro centrale. Un minuto dopo i liguri vicinissimi al vantaggio con il colpo di testa di Pellizzer che sfiora il palo a Fiorillo battuto. Al 25' Pescara a un passo dal vantaggo con un destro di Odgaard che si spegne di pochi centimetri al lato dopo una deviazione. Ma al 29' cala il buio: i liguri trovano il vantaggio con Schenetti che insacca di sinistro dopo aver scartato in area di rigore Rigoni. Il Pescara subisce il contraccolpo psicologico e l'Entella ci riprova con un sinistro di Dragomir. I biancazzurri non riescono più a farsi vedere in avanti e il primo tempo si chiude con il vantaggio degli e il Pescara praticamente retrocesso in Serie C.

PESCARA: Fiorillo, Bellanova, Guth, Scognamiglio, Masciangelo, Dessena, Rigoni, Machin, Vokic, Odgaard, Capone.

A disposizione: Sorrentino, Radaelli, Giannetti, Valdifiori, Galano, Bocchetti, Volta, Sorensen, Nzita, Longobardi, D'Aloia, Chiarella. Allenatore Gianluca Grassadonia.

VIRTUS ENTELLA: Borra, Cleur, Pellizzer, Chiosa, Pavic, Brescianini, Dragomir, Settembrini, Morosini, De Luca.

A disposizione: Russo, Costa, Bonini, Bruno, Rodriguez, Cardoselli, Marcucci, De Col, Brunori, Mancosu, Andreis, Meazzi.

ARBITRO: Daniel Amabile di Vicenza

RETE: 29' Schenetti

AMMONIITI: Pavic