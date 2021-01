Verso Pescara-Cremonese, Crecco: “Partita difficile contro una squadra forte”

Verso Pescara-Cremonese, Luca Crecco sprona la squadra. Il giocatore biancazzurro parla della gara che domenica 17 gennaio vedrà il Delfino ospitare all'Adriatico la formazione lombarda:

“Dopo questi tre giorni di sosta siamo pronti per affrontare una partita difficile contro una squadra forte. Sarà una gara importantissima: la stiamo preparando bene perché sappiamo il valore della Cremonese e vogliamo partire con il piede giusto in questo 2021”.

Per Crecco non è più tempo di commettere errori: "No, di sbagli ne abbiamo fatti fin troppi - ammette - Ora bisogna pensare solo a rialzarsi". Ma come sono, attualmente, le condizioni fisiche di Luca? "Personalmente mi sento bene. Quando stacchiamo per tre giorni, mi sento sempre bene".