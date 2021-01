Pescara-Cremonese 0-2: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Nuova gara di campionato, in casa, per i biancazzurri agli ordini di Roberto Breda che è da poco approdato sulla panchina adriatica al posto dell'esonerato Massimo Oddo. Stavolta il Pescara ospita la Cremonese. Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

Pescara-Cremonese: la cronaca

1' La partita è iniziata. 4′ prima occasione della partita per il Pescara su lunga rimessa laterale, anticipato in area Ceter di testa e palla sui piedi di Galano che non colpisce con la giusta precisione con palla che supera di poco la traversa.

10′ la risposta degli ospiti con il filtrante dell’ex Valzania per Strizzolo anticipato in area dall’uscita bassa di Fiorillo, quindi la difesa libera.

14' Due occasioni per biancazzurri: prima Memushaj, sugli sviluppi di un angolo, calcia da posizione defilata fuori area con palla che passa alcuni metri a lato, quindi Maistro dal limite strozza troppo la conclusione.

31′ Valzania carica il destro dal limite dell’area e mette i brividi a Fiorillo, palla di poco alta sopra l’incrocio dei pali. Al 36′ su angolo dalla destra stacco di testa a centroarea di Guth ma sfera che supera la traversa. Al 38′ episodio da moviola: Castagnetti interviene in area su Ceter che finisce a terra, proteste dei biancazzurri ma l’arbitro è irremovibile.

Finisce il primo tempo. Al 3′ della ripresa Celar ci prova da fuorirea, respinge Fiorillo che è reattivo sul tentativo di tap in di Valeri, quindi si alza la bandierina sul terzo tentativo con il tacco del neo entrato Ciofani con il portiere biancazzurro ancora attento.

9' mancino molto insidioso dal limite di Valeri e palla che sfiora il palo alla destra di Fiorillo.

16' Cremonese in vantaggio: cross di Valeri dalla sinistra, il pallone carambola sul corpo dell'ex Ciofani e finisce in rete. 21' Autogoal di Jaroszynski causato da una sfortunata deviazione su cross forte di Zortea: clamoroso, gli ospiti raddoppiano.

Pescara-Cremonese: il tabellino

PESCARA (3-5-1-1) - Fiorillo; Guth, Valdifiori, Jaroszynski; Omeonga, Busellato, Memushaj, Maistro, Masciangelo; Galano; Ceter. A disp.: Alastra, Longobardi, Nzita, Fernandes, Diambo, Crecco, Bocic, Blanuta, Machin, Vokic, Riccardi, Capone, Blanuta. All. Breda

CREMONESE (4-3-3) - Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Bartolomei, Castagnetti, Valzania; Pinato, Strizzolo, Celar. A disp.: Alfonso, Volpe, Bia, Gaetano, Ghisolfi, Girelli, Gustafson, Nardi, Ciofani. All. Pecchia

Reti: Ciofani 16' st, 21' Jaroszynski st

Arbitro: La Penna di Roma 1