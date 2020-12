Verso Pescara-Cosenza: recuperato Memushaj, Ceter parte dalla panchina. Il giocatore colombiano, infatti, si è allenato ma, in base alle ultime indiscrezioni, non dovrebbe scendere in campo come titolare a causa di un fastidio all’adduttore.

Alle spalle di Galano verrebbe schierato Maistro. In difesa, invece, rientrerà Balzano con il probabile impiego di Bocchetti e Jaroszynski. Capone non sarà disponibile, Masciangelo sì. La partita è in programma domani, 30 dicembre, alle ore 15 nello stadio Adriatico.