Pescara - Catanzaro: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Al via alle 14,30 l'attesissima sfida fra Pescara e Catanzaro per un match che vedrà i biancazzurri affrontare i padroni di casa. Un bando di prova importante per capire se il Delfino può davvero puntare alla vetta della classifica.

PRIMO TEMPO

Il Pescara conquista un calcio d'angolo dopo due minuti di gioco. Partita tesa, ma al 4' vantaggio per il Catanzaro: di testa Situm batte Plizzari: 0-1 per il Catanzaro. Il Pescara tenta di reagire ma gli ospiti chiudono tutti gli spazi di manovra. Partita molto agonistica, le due squadre si affrontano a viso aperto ma i biancazzurri non sembrano riuscire ad essere molti incisivi. Al 15' chiusura di Martinelli a centro area su un suggerimento di Milano per Lescano. Al 18' buona punizione dal limite per il Pescara, palla in angolo. Al 23' punizione pericolosa per il Catanzaro: palla alta di poco sopra l'incrocio dei pali da parte di Vandeputte. Al 28' protesta il Pescara per un presunto tocco di mano nell'area del Catanzaro, l'arbitro fra proseguire. Gli ospiti sembrano avere il controllo della partita, il Pescara fa fatica a trovare spazi anche in contropiede. Al 35' altra occasione per i calabresi: Iemmello dal limite calcia alto. Al 38' buona occasione per Lescano, ma l'azione era viziata da un fallo. Al 41' tiro cross pericoloso per Sounas del Catanzaro. Al 43' grande occasione per il Pescara, con Tupta che calcia quasi a botta sicura, palla in angolo per una deviazione. Un minuto di recupero deciso dall'arbitro Di Marco. Finisce il primo tempo: Pescara - Catanzaro 0-1.

SECONDO TEMPO

Parte la ripresa, nessun cambio per ora nelle due squadre. Anche in questi primi minuti del secondo tempo, partita tesa fra le due squadre che si studiano a vicenda con pochi spazi. Al 52' ammonito Cuppone del Pescara. Al 53' il Pescara è bravo a sfruttare un errore della difesa del Catanzaro, ma non concretizza. Al 55' Martinelli raddoppia per il Catanzaro: su una punizione schiaccia di testa e batte Plizzarri: 2-0 per il Catanzaro. Al 58' ancora Catanzaro pericoloso, Vanderputte però non centra la porta. Il Pescara tenta una reazione nonostante il doppio svantaggio, ma il Catanzaro resta vigile in difesa. Al 59' esce Gyabuaa entra Delle Monache, esce anche Milani entra Crescenzi. Al, 61' nuove proteste del Pescara per un presunto rigore per fallo su Cuppone, ma anche in questo caso l'arbitro lascia correre. Al 64' entrano Curcio e Bomgari, escono Biasci e Sounas. Al 65' Lescano di testa, su cross di Delle Monache, palla alta sopra la traversa. Al 70' entra Palmiero al posto di Mora, entra Aloi al posto di Kraja per il Pescara. Al 73' esce Iemmello entra Cianci. Il Pescara ci crede ancora e tenta di accendere il finale per una difficilissima rimonta. Al 76' clamorosa traversa di Vanderputte che a botta sicura spara sul legno. Al 78' entra Vergani per Cuppone nel Pescara. All'80' terzo gol che chiude la partita per il Catanzaro: Martinelli stacca ancora di testa, Plizzari non perfetto e palla in rete: 3-0 per il Catanzaro. All'82' rigore per il Pescara per un fallo di mano di Brighenti, Lescano sbaglia con una grande parata di Fulignati.All'85' doppio cambio nel Catanzaro: entrano Tentardini e Pontisso, escono Ghion e Situm. Cinque minuti di recupero, il Pescara ormai spento regala anche un calcio d'angolo agli avversari. Al 93' bella parata di Fulignati su un colpo di Testa di Brosco. Finisce la partita: Pescara - Catanzaro 0-3.

PESCARA (4-3-2-1) Plizzari; Cancellotti, Brosco, Boben, Milani; Gyabuaa, Kraja, Mora; Cuppone, Tupta; Lescano. Allenatore Alberto Colombo

A DISPOSIZIONE: Sommariva, D’Aniello, De Marino, Ingrosso, Crescenzi, Aloi, Crecco, D’Aloia, Germinario, Palmiero, Delle Monache, Kolaj, Desogus, Vergani.

CATANZARO (3-4-2-1) Fulignati;Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Situm, Verna, Ghion, Vandeputte; Sounas, Biasci; Iemmello. Allenatore Vincenzo Vivarini

A DISPOSIZIONE: Sala, Gualtieri, Fazio, Mulè, Tentardini, Welbeck, Pontisso, Katseris, Cinelli, Cianci, Curcio, Bombagi.