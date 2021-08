Pescara-Olbia, il costo dei biglietti per la partita di Coppa Italia

Pescara-Olbia, ufficializzato il costo dei biglietti per la partita di Coppa Italia in programma allo stadio Adriatico-Cornacchia domani sera, giovedì 19 agosto.

Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20:45.

I biglietti sono acquistabili via web e nei punti vendita Vivaticket.

Quesi i prezzi dei biglietti: Curva nord: intero 10 euro, ridotto 7 euro; Curva Sud: chiusa; Tribuna Adriatica Laterale e Centrale: intero 15 euro, ridotto 10,5 euro; Tribuna Majella laterale: intero 25 euro, ridotto 17,5 euro; Tribuna Majella Centrale: intero 35 euro, ridotto 24,5 euro; Ospiti: tariffa unica 10 euro (capienza 366 posti).

Accesso stadio: sarà possibile ad un numero limitato di spettatori (50%) – come da disposizioni ministeriali – esclusivamente se in possesso di Green Pass (e documento d’identità). Chi non fosse in possesso del suddetto requisito non potrà in alcun caso avere accesso allo stadio anche se ha acquistato il biglietto che, nel caso, non potrà essere rimborsato.