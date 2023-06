La nazionale italiana di calcio dei notai è campione del mondo, tra i giocatori anche il pescarese Gianluca Fusco

L’Ita84, la nazionale italiana dei notai, è campione del mondo: la selezione azzurra ha battuto in finale l’Austria nel primo mondiale dei Notai a cui hanno preso parte 15 nazionali, dal Sud America all’Europa. Al San Mamés, lo stadio dell’Athletic Bilbao, si è giocato il match conclusivo della competizione che ha visto gli italiani vincere ai rigori, dopo un pareggio per 0-0 al termine dei tempi regolamentari. Un trionfo che parla anche pescarese: fa parte delle selezione nazionale, infatti, il notaio Gianluca Fusco, 47 anni, con studio professionale nella nostra città.

L’Italia si è qualificata come prima nel girone iniziale composto anche da Austria e Repubblica Slovacca e come seconda nel secondo girone composto da Repubblica Ceca e Romania. La classifica dei due gironi ha permesso a Ita84 di accedere ai quarti, dove ha sconfitto la Polonia per poi battere in semifinale la fortissima Francia e in finale, come detto, un’Austria molto fisica e ben organizzata. Le competizioni tra notai nascono nel lontano 1986, quando in Europa cominciarono ad essere disputate sfide tra le selezioni nazionali. Successivamente è stato il movimento sudamericano ad ampliare i tornei.

Quindi, dall'unione dei gruppi di tornei è nata l’idea della competizione mondiale che riunisce in gara tutte le selezioni da tutti i continenti. Il mondiale si terrà, da adesso, ogni quattro anni. Possono prendere parte alle squadre notai e un numero limitato di praticanti notai. L’allenatore della formazione italiana è Fabio Pizzi, ex giocatore professionista, coadiuvato dallo storico allenatore notaio Simone Chiantini. Prima dell’inizio della manifestazione l’Ita84 aveva ricevuto videomessaggi di incoraggiamento da parte di big del calcio italiano come Fabio Grosso, Andrea Pirlo, Massimo Oddo, Ciccio Graziani e Giovanni Trapattoni.