Modena - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv

Questa sera allo stadio Braglia di Modena, alle 21,05, il Pescara sfida la prima della classe. Auteri ancora con qualche dubbio da sciogliere sulla formazione iniziale. Pontisso dovrebbe farcela, quindi avanti con il 4-2-3-1 e l'ex vicentino ancora alle spalle della punta centrale. Qualche dubbio in attacco con D’Ursi, Rauti e Clemenza in lizza per due posti sugli esterni. Ferrari-Cernigoi, ballottaggio per la punta centrale, con l'italoargentino che torna dopo la squalifica e al momento sembra favorito. Tra gli emiliani assenti Silvestri, Bonfanti e Marotta, ma torna il bomber Scarsella e gioca l'ex Ciofani in difesa.

Probabili formazioni

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Piacentini, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Tremolada, Minesso; Ogunseye. A disp. Narciso, Spurio, Ponsi, Renzetti, Oukhadda, Baroni, Magnino, Duca, Di Paola, Mosti, Giovannini, Longo. All. Tesser.

PESCARA (4-2-3-1): Sorrentino; Zappella, Ingrosso, Drudi, Veroli; De Risio, Pompetti; Rauti, Pontisso, D’Ursi; Ferrari. A disp. Di Gennaro, Iacobucci, Cancellotti, Frascatore, Ierardi, Illanes, Nzita, Rasi, Cernigoi, Clemenza. All. Auteri.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Modena - Pescara: dove vederla in tv o in streaming

Modena - Pescara in programma questa sera, 28 febbraio, alle 21:05, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai Sport + HD (canali 57 e 557 del digitale terrestre) e in streaming per gli abbonati su Eleven Sports.