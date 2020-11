Un minuto di silenzio per Maradona prima di Pescara-Pordenone

Un minuto di silenzio per Diego Armando Maradona prima di Pescara-Pordenone. Sabato 28 novembre, in quello stadio Adriatico dove il Pibe de Oro ha anche affrontato i biancazzurri quando giocava nel Napoli, verrà infatti osservato un attimo di raccoglimento per commemorare l’improvvisa scomparsa del grande giocatore argentino, avvenuta ieri pomeriggio all'età di 60 anni.

L'iniziativa è stata decisa dalla lega Serie B in occasione di tutte le partite della 9a giornata di andata del campionato cadetto 2020/2021, e di conseguenza varrà anche per la gara casalinga del Delfino.