Un triennale da favola per Marco Verratti: via dal Psg, destinazione Al Hilal

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il manoppellese Marco Verratti sarebbe pronto a trasferirsi all’Al Hilal, squadra dell'Arabia Saudita, con un triennale da favola. Dunque dopo 11 anni sembra giunta al capolinea la storia con il Paris Saint Germain, dove l'ex centrocampista del Pescara approdò alla fine della stagione calcistica 2011-2012.

Verratti, che era legato al club francese fino al 2026, ritroverebbe in Arabia campioni come Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic e Ruben Neves, già acquistati in questi ultimi giorni dall'Al Hilal. Il giocatore era finito anche nel mirino di Liverpool e Atletico Madrid, ma a quanto pare starebbero ormai per spuntarla gli arabi.