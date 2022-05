A Marco Pompetti il premio "Il miglior biancazzurro" con 100 bottiglie di birra e 100 di vino

Serie C

Serie C Girone B

Marco Pompetti, centrocampista del Pescara, ha ricevuto il premio "Il miglior biancazzurro", che è giunto alla sua 28esima edizione si è svolto nel CityPub Bespoke. Per lui è stato decisamente un gradito regalo di compleanno, poiché tale prestigioso riconoscimento gli è stato consegnato alla vigilia del 22° compleanno. Come tradizione, "Il miglior biancazzurro" prevede l'assegnazione di 100 bottiglie di Landbier e 100 bottiglie di vini Bernardi.

Presenti alle cerimonia il sindaco Carlo Masci, l'assessore e suo legale Alfredo Cremonese e i promotori dell'evento, Vittorio Catone e Guerino Di Felice. Il premio della critica con 40 bottiglie di birra e di vino è andato invece all'attaccante italo-argentino Franco Ferrari, 26 anni, autore di 17 reti nell'ultima stagione in serie C. Sono intervenuti, tra gli altri, i rappresentanti del mondo dell'informazione sportiva, il presidente del Delfino Daniele Sebastiani e l'allenatore della formazione Primavera Pierluigi Iervese.

"Ricevere il premio nella mia città è un grande onore - ha detto il centrocampista biancazzurro, di proprietà dell'Inter - Sono sempre stato un tifoso del Pescara e resterei qui volentieri".

Dello stesso avviso "El loco", come è stato ribattezzato il prolifico attaccante Ferrari: "A Pescara mi sono trovato bene sia con i tifosi che con la squadra - ha spiegato - Firmerei subito per la riconferma, ma non dipenderà solo dal sottoscritto". La manifestazione, promossa dal periodico "Cronache abruzzesi" e dalla Ad Beverage, si è conclusa con il taglio della torta realizzata appositamente dalla pasticcera Katia Giancola del Caffè Atene Le Dune, vincitrice del Festival del panettone artigianale.