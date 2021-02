Fabio Maistro

Pescara, paura per Maistro: ha un fastidio muscolare sulla coscia sinistra

Ieri sono riprese le sedute tecnico-atletiche al Delfino Training Center dopo la trasferta in terra toscana per la 22a giornata del campionato di Serie B, terminata 2-2. Lavoro di scarico e palestra per chi è sceso in campo martedì