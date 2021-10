Se n'è andato Federico De Carolis, cantore pescarese del grande calcio

Se nè andato oggi un pezzo di storia del giornalismo sportivo abruzzese e pescarese. Si è spento all'età di 80 anni Federico De Carolis. Nato a Città Sant'Angelo, De Carolis ha vissuto a Silvi gli anni della scuola. Studi classici al Liceo D'Annunzio di Pescara e al Milli di Teramo, poi facoltà di giurisprudenza a Roma e Teramo, è stato uno dei giornalisti professionisti più datati d'Abruzzo: la sua iscrizione all'Ordine risale infatti al 1963.

Ha raccontato le grandi imprese del Pescara in prima persona, sempre a bordo campo e presente ad ogni allenamento. Una carriera iniziata nel Messaggero Abruzzo negli anni '60, poi il passaggio al Mezzogiorno, prima di fare un'esperienza come operatore Rai nel neonato Tgr. Epico lo scappellotto ricevuto a bordo campo da Tom Rosati durante un Latina-Pescara, reo di aver riconsegnato con troppa celerità il pallone ai giocatori del Latina nel finale di gara. La svolta della carriera con il passaggio al Resto del Carlino, appena sbarcato nella nostra regionale con le sue cronache locali. Gli ultimi anni della carriera li ha trascorsi a Milano per il Corriere della Sera: cronista di punta della serie A al seguito di Juventus, Inter e Milan. Era nel gotha del giornalismo sportivo nazionale, ma non dimenticava mai le origini e la sua amata Pescara, raccontata con amore negli anni d'oro di Galeone e dello sport cittadino.

Il figlio Guido ne ha seguito le orme, partendo dal Messaggero Abruzzo e passando al gruppo RCS per poi approdare al Corriere della Sera, a Milano, come firma di punta della serie A. Alla famiglia De Carolis le condoglianze della nostra redazione.