Sarà Lorenzo Illuzi a dirigere la partita tra Ascoli e Pescara [FOTO]

Sarà Lorenzo Illuzi a dirigere la partita tra Ascoli e Pescara. L'arbitro 37enne, appartenente alla sezione di Molfetta, verrà coadiuvato dagli assistenti Gianluca Sechi di Sassari e Mauro Galetto di Rovigo e dal quarto uomo ufficiale Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina.

La gara, valida per il campionato di Serie B, è in programma domani sera, con inizio alle ore 21, nello stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. In questa stagione Illuzzi ha già arbitrato 4 match (1 di Coppa Italia e 3 di Serie B) con un totale di 17 ammonizioni, nessuna espulsione e un rigore concesso.

Nella scorsa stagione lo ricordiamo in Cosenza-Pescara 1-2 (gol di Galano e Scognamiglio), Pescara-Cittadella 1-2 (gol di Zappa). Andando più indietro nel tempo sono da menzionare anche PescaraCosenza 1-1, Pescara-Novara 1-0 e Pescara-Parma 1-4. Inoltre l’assistente di gara Sechi ha esordito in serie A proprio con i biancazzurri in Fiorentina-Pescara 2-2.