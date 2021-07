Calciomercato, il Pescara acquista dalla Fiorentina il difensore argentino Illanes

Juliàn Illanes è ufficialmente un nuovo calciatore del Pescara.

La Delfino Pescara 1936 comunica infatti di aver raggiunto l’accordo con la Acf Fiorentina per il diritto alle prestazioni sportive del difensore argentino classe '97.

Il difensore sudamericano si trasferisce in riva all’Adriatico a titolo definitivo.

Illanes ha iniziato la sua carriera con l’Instituto nel 2015 dove ha fatto il suo debutto in una partita di Copa Argentina con l’Arsenal de Sarandí, prima di giocare per la prima volta in Primera B Nacional nell’ultima giornata della stagione. Illanes ha segnato il suo primo gol da professionista nel febbraio 2016 contro l’Estudiantes. Nel 2017 firma con la Fiorentina in Serie A e l’anno successivo viene ceduto in prestito all’Argentinos Juniors nella Primera División Argentina fino a gennaio 2019. Nello stesso anno ad agosto passa in prestito all’ Us Avellino. A settembre 2020 passa in prestito al Chievo in serie B fino a gennaio 2021 per poi fare ritorno ad Avellino fino al termine della stagione.