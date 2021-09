Gubbio-Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Nuova gara di campionato, in trasferta, per i biancazzurri agli ordini di Auteri, approdato sulla panchina adriatica per questa inedita avventura della squadra in Serie C

Nuova gara di campionato, in trasferta, per i biancazzurri agli ordini di Auteri, approdato sulla panchina adriatica per questa inedita avventura della squadra in Serie C. Stasera alle 21, nel girone B, si gioca per la sesta giornata di andata. Auteri sfida il Gubbio di Torrente, avversario ancora imbattuto, come il Delfino, dopo cinque turni. Tre pareggi e due vittorie per i rossoblu. Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

Gubbio-Pescara: la cronaca

Buonasera da Gubbio. La partita inizierà alle ore 21.

Probabili formazioni

GUBBIO (4-3-3) - 1 Ghidotti; 26 Oukhadda, 15 Signorini, 5 Redolfi, 3 Aurelio; 19 Malaccari, 8 Cittadino, 27 Bulevardi; 30 Arena, 9 Sarao, 99 Mangni. A disp.: 12 Elisei, 22 Menighetti, 2 Formiconi, 4 Bonini, 6 Migliorini, 23 Migliorelli, 17 Francofonte, 11 Spalluto, 20 Sainz-Maza, 29 D’Amico, 25 Lamanna, 24 Bontempi). All. Torrente

PESCARA (3-4-3) - 33 Di Gennaro; 23 Cancellotti, 18 Drudi, 38 Frascatore; 13 Zappella, 91 Rizzo, 8 Memushaj, 29 Nzita; 97 Clemenza, 30 De Marchi, 7 D'Ursi. A disp.: 22 Sorrentino, 12 Redaelli, 5 Illanes, 27 Veroli, 3 Rasi, 16 Diambo, 79 Sanogo, 6 Valdifiori, 11 Galano, 10 Marilungo, 9 Ferrari, 17 Rauti. All. Auteri

Arbitro: Moriconi di Roma2.