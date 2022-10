Giugliano-Pescara 1-1: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Girone C

Squadra in casa Giugliano Calcio 1928

Benvenuti alla cronaca in diretta di Giugliano-Pescara. Fischio d'inizio alle ore 14,30. Si gioca allo stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino

Giugliano-Pescara: la cronaca

Pareggia il Pescara con un gran sigillo di Aloi all'incrocio! 1-1!

19' Ammonito Aloi.

15' Eccoci al quarto d'ora con il Pescara sotto di una rete e in inferiorità numerica. La gara si fa in salita.

13' Calcio di rigore per il Giugliano con il Pescara che resta in dieci (espulso Milani). Dal dischetto va Rizzo ed è goal! Campani in vantaggio.

10' Primi dieci minuti di gioco ancora a reti inviolate.

5' Kyeremateng infortunato, verrà sostituito da Rizzo.

1' La partita è cominciata.

Giugliano-Pescara: il tabellino

GIUGLIANO (3-5-2) - Sassi; Scanagatta, Zullo, C.Poziello; Ceparano, Gladestony, De Rosa, Gomez, Ghisolfi; Kyeremateng, Piovaccari. A disp.: Viscovo, Belardo, Berman, D’Alessio, Lucas, Salvemini, Rizzo, R. Poziello, Biasiol, Rondinella, De Lucia, De Francesco, Di Dio, Nocciolini. All. Di Napoli

PESCARA (4-3-2-1) - Sommariva; Cancellotti, Brosco, Ingrosso, Milani; Aloi, Palmiero, Mora; Cuppone, Desogus; Lescano. A disp.: D’Aniello, Crescenzi, Gyabuaa, Kolaj, Vergani, Delle Monache, De Marino, Boben, Kraja, Crecco, Tupta, Saccani, Germinario. All. Colombo.

Reti: 13' pt Rizzo, 19' pt Aloi.

Ammoniti: Aloi

Espulsi: Milani

Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma 1.

Assistenti: Marco Ceolin di Treviso e Massimiliano Starnini di Viterbo.

Quarto uomo: Giuseppe Costa di Catanzaro.