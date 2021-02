Gianluca Grassadonia è il nuovo allenatore del Pescara, le prime parole del mister biancazzurro [VIDEO]

Gianluca Grassadonia è il nuovo allenatore del Pescara. La società, infatti, ha ufficializzato l'ingaggio che lega il neo mister biancazzurro al Delfino fino alla fine della stagione. Fanno parte dello staff tecnico Andrea Gessa, Diego Labricciosa, Francesco Petrarca, Ermanno Ciotti, Guido Nanni, Felice Mancini, Hugo Campagnaro, Marco Sansovini.

Grassadonia, nel primo commento da allenatore del Pescara, parla di una sfida accettata in quanto convinto dei valori di questa squadra ritrovando entusiasmo e grinta per non arrendersi, in un campionato in cui il Delfino può ancora dire la sua

L'intervista a Grassadonia: https://www.pescaracalcio.com/le-prime-parole-di-mister-grassadonia-in-biancazzurro/