Gabriele Aldegani saluta il Pescara dopo 6 anni in biancazzurro

Gabriele Aldegani saluta il Pescara dopo 6 anni trascorsi in biancazzurro. Nello specifico, Gabriele ha vissuto metà del tempo come giocatore e il restante triennio come preparatore dei portieri. Ora però ha deciso di intraprendere una nuova avventura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La notizia è stata ufficializzata oggi, 27 agosto. In una nota, la società Delfino Pescara 1936 ringrazia Aldegani "per la professionalità dimostrata" e gli augura "i migliori successi sportivi e professionali".