Frosinone-Pescara 0-0, primo timido punticino per Grassadonia

Frosinone-Pescara finisce 0-0, consentendo di mettere da parte il primo timido punticino per la gestione di Gianluca Grassadonia. Finisce dunque con un pareggio a reti bianche l'anticipo del venerdì sera allo stadio Stirpe di Frosinone per il debutto dell'ex tecnico del Foggia come allenatore del Delfino. Serata piuttosto fredda, ma terreno di gioco in ottime condizioni.

In realtà gli ospiti non creano granché. E, per essere ancora più precisi, non fanno vedere proprio nulla nel primo tempo, quando la squadra sembra impegnata solo ed esclusivamente a cercare di distruggere il gioco avversario.

Va meglio nella ripresa, quando i biancazzurri mostrano un carattere decisamente più evidente. Il punto è che manca, purtroppo, un attaccante che possa fare veramente la prima punta. E così il risultato non si sblocca. Di positivo c'è almeno quella lunghezza che consente agli abruzzesi di muovere la classifica.

Frosinone-Pescara: il tabellino

FROSINONE - 22 Bardi, 2 Salvi, 3 Capuano, 7 Rohden, 8 Maiello, 10 Iemmello, 18 Novakovich, 23 Brighenti, 25 Szyminski, 37 Kastanos, 93 Zampano. A disp.: 1 Iacobucci, 75 Vettorel, 4 Curado, 5 Gori, 11 Boloca, 15 Ariaudo, 17 Carraro, 24 Vitale, 30 Parzyszek, 33 Vitale. All. Nesta

PESCARA - 1 Fiorillo, 2 Bellanova, 5 Drudi, 6 Scognamiglio, 7 Odgaard, 11 Galano, 16 Bocchetti, 19 Masciangelo, 21 Dessena, 31 Busellato, 90 Tabanelli. A disp.: 38 Radaelli, 46 Alastra, 10 Valdifiori, 20 Basit, 24 Capone, 26 Guth, 34 Fernandes, 37 Maistro, 40 Omeonga, 47 Nzita, 72 Vokic, 99 Machin. All. Grassadonia

Recupero: 2' pt, 5' st