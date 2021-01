Sorensen firma con il Pescara, torna in Italia il 28enne danese ex Juve e Verona

Il difensore centrale, che in passato ha giocato anche nel Bologna, da ieri pomeriggio è a tutti gli effetti un nuovo giocatore biancazzurro e ha già effettuato il primo allenamento agli ordini di mister Roberto Breda

Frederik Sorensen ha firmato con il Pescara: torna così in Italia il 28enne danese ex Juve e Verona. Il difensore centrale, che in passato ha giocato anche nel Bologna, da ieri pomeriggio è a tutti gli effetti un nuovo calciatore biancazzurro. Lo scorso anno ha vinto il campionato svizzero con la maglia degli Young Boys.

In questa prima parte di stagione, invece, ha militato nel Colonia e, dopo essersi svincolato, ha deciso di accettare la proposta del Delfino. Dopo essersi sottoposto al tampone, ha già effettuato il primo allenamento agli ordini di mister Roberto Breda.