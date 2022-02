Fermana - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv

Contro la Fermana, oggi pomeriggio, il Pescara gioca la prima sfida di un altro trittico terribile con Pesaro (mercoledì alle 21 in trasferta) e Modena (lunedì prossimo, alle 21, sempre in trasferta). Auteri rilancia De Risio titolare, Cernigoi al posto di Ferrari. Torna a disposizione Nzita dopo la squalifica, indisponibili per infortunio Memushaj, Chiarella e Delle Monache. Marchigiani con il bomber Marchi squalificato e anche il tecnico Riolfo in tribuna causa squalifica.

Probabili formazioni

FERMANA (3-4-3): Ginestra; Blondett, Urbinati, Scrosta; Rossoni, Mbaye, Graziano, Alagna; Pannitteri, Cognigni, Kyeremateng. A disposizione: Moschin, Spedalieri, Giannò, Sperotto, Sangiorgi, Bugaro, Pistolesi, Frediani, Capece, Molinaro, Simonelli, Tassi. Allenatore: Riolfo (squalificato), in panchina Pantera.

PESCARA (4-2-3-1): Sorrentino; Zappella, Ingrosso (Ierardi), Drudi, Veroli; Pompetti, De Risio; Clemenza, Pontisso, Rauti; Cernigoi. A disposizione: Iacobucci, Di Gennaro, Ierardi (Ingrosso), Illanes, Frascatore, Nzita, Cancellotti, Rasi, Diambo, Blanuta, Ferrari, D’Ursi. Allenatore: Auteri.

Arbitro: Gualtieri di Asti.

Fermana - Pescara: dove vederla in tv o in streaming

La partita tra Fermana e Pescara in programma oggi pomeriggio, domenica 20 febbraio, alle 17:30, verrà trasmessa in diretta per gli abbonati su Eleven Sports.