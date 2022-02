Fermana-Pescara 1-0: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Fischio d'inizio alle 17:30 al "Recchioni" di Fermo. Conferma per il 4-2-3-1. Cernigoi titolare in attacco. In difesa dentro Cancellotti e Ierardi con Drudi e Veroli. Padroni di casa in vantaggio con Cognigni