Eccellenza: Spoltore - Lanciano 3-1

Lo Spoltore si prende tre punti fondamentali in chiave salvezza nella sfida con il Lanciano. Gli azulgrana hanno avuto la forza di rimontare il gol iniziale di Campagnol Bocchio con le perle di Belli, De Vincentiis e Planamente. Vittoria che conferma le ambizioni degli spoltoresi di lottare fino alla fine con la forza di un gruppo che mister Di Camillo ha plasmato a sua immagine e somiglianza. I frentani hanno ritrovato in panchina Bellè dopo la parentesi Pasculli e si sono presentati al ‘Caprarese’ accompagnati da una nutrita rappresentanza di tifosi con l’obiettivo di portare a casa la posta piena per restare in scia play off. Di Camillo deve fare ancora a meno di Petrarulo, Selvallegra, Frosina e Orlandi, e lancia un undici titolare con ben sette fuoriquota.

Al terzo minuto subito proteste spoltoresi per un intervento in area di rigore su Colasante, per il direttore di gara, Pierludovico Arnese di Teramo, non ci sono gli estremi per il penalty. Alla prima vera occasione gli ospiti passano in vantaggio. Il portiere ospite Elezaj ferma una proiezione offensiva spoltorese e innesca Campagnol Bocchio: il centravanti si ritrova solo davanti a Palena e realizza l’1-0. I padroni di casa ci mettono un po’ a riorganizzarsi. Al minuto 25′, su corner battuto da Belli, Di Renzo di testa manda di un nulla a lato. Alla mezz’ora è prodigioso Palena a sventare un doppio tentativo di Campagnol Bocchio e Rei. Passano quattro minuti e gli azulgrana agguantano il pareggio: una conclusione di Colasante viene murata dalla difesa ospite, la sfera arriva a Belli che di sinistro fulmina Elezaj: 1-1. Giro di lancette e i locali hanno l’occasione per raddoppiare: Planamente ispira De Vincentiis, conclusione a botta sicura respinta dal numero uno ospite. Sul finale di frazione ci provano Colecchia, per due volte fermato da Elezaj, e Planamente, la cui conclusione si perde sopra la traversa.

Nella ripresa la prima occasione è del Lanciano: Rei dalla destra supera due avversari e mette al centro un pallone che nessuno dei suoi compagni raccoglie. Al quarto d’ora lo Spoltore trova il meritato vantaggio: Planamente libera De Vincentiis, sinistro potente del numero undici che si insacca sotto la traversa. Primo gol in Eccellenza per il classe 2004.

Passano centoventi secondi è arriva anche il tris: azione caparbia di Colecchia che accende Planamentete. Il numero dieci con freddezza trafigge nuovamente Elezaj. La risposta dei frentani è affidata a Rei: conclusione da distanza siderale, Palena blocca in due tempi. Il neo entrato Marcotullio di testa su angolo di Belli sfiora il quarto gol (32°). Il Lanciano accusa il colpo e lo Spoltore amministra il vantaggio. Gli ospiti si rivedono nei minuti di recupero con due colpi di testa di Tissone che però non inquadrano lo specchio. Dopo tre minuti di recupero la gara finisce e Zanetti e compagni vanno a festeggiare e ringraziare i supporter di casa.

Il tabellino

Reti: 14′ Bocchio, 34′ Belli, 15’ st De Vincentiis, 17′ st Planamente.

Spoltore: Palena, Connenstari, Zanetti, Di Camillo, Ricci, Di Renzo, Colecchia (32’st Chiacchiaretta), Belli, Colasante (28’st Marcotullio), Planamente (48’st Zazas), De Vincentiis (39’st Di Tanna). A disposizione: Cipriani, Sborgia, Tiberi, Ewansiha, Silvestri. Allenatore: Daniele Di Camillo (in panchina Alessandro Morelli).

Lanciano: Elezaj, Priorelli (21’st Bodo) Scipioni, Tissone, De Fabritiis, Rei, Carella (1’st Mingolla), Bertino, Hyseni, Campagnol Bocchio, Mazzieri (12′ st Mariano). A disposizione: Fragassi, Seck, Zappulla, De Marchi,, De Murtas Allenatore: Stefano Bellè.

Arbitro: Pierludovico Arnese di Vasto.

Ammoniti: Di Renzo, Bodo, Mingolla