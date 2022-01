Eccellenza: L'Aquila - Penne 2-0

Riprende con una sconfitta in campo della corazzata L'Aquila il campionato dei biancorossi, che si arrendono con l'onore delle armi al cospetto di una delle compagini più attrezzate del torneo. Successo meritato quello dei padroni di casa, abili a sbloccare il match alla prima palla utile con Sparvoli ottimamente imbeccato dall'ex Di Ruocco; biancorossi che tengono botta ma non creano molto andando alla conclusione con Fulvi nel primo tempo. Nella ripresa prima è fatale una distrazione su angolo dei locali che porta al raddoppio Scognamiglio, poi l'errore che di fatto chiude il match quando i Cellucci dagli undici metri si fa ipnotizzare da Bozzi. Prima del fischio d'inizio osservato un minuto di silenzio in memoria di Roberto Grima (foto) storico numero dieci biancorosso negli anni sessanta, venuto purtroppo a mancare in settimana.

Si torna dunque in campo dopo oltre un mese di stop: biancorossi reduci da due successi consecutivi che avevano inaugurato il girone di ritorno con un 2-0 al Biondi di Lanciano, e la successiva goleada in casa contro il Villa 2015 fanalino di coda. Iodice rispetto all'ultimo match, può contare sul nuovo arrivato Samuele Di Remigio che scende in campo dal primo minuto, recupera Guerra, ma deve rinunciare a Cacciatore e Basualdo (entrambi sulla via del recupero ma in panchina e non impiegati), oltre che allo sfortunato Silvestri, costretto a fermarsi in settimana ed a cui vanno i più sinceri auguri di pronta guarigione.

Sul fronte aquilano debutto in panchina per il nuovo allenatore Sergio Lo Re, il terzo di stagione per i rossoblu, chiamato a raccogliere il testimone del dimissionario Michele De Feudis costretto ad abbandonare per motivi personali pochi giorni dopo il raggiungimento dell'importante traguardo della finale regionale di Coppa Italia. Aquilani che devono rinunciare a Brunetti e D'Ercole, poco male tuttavia per i rossoblu che possono attingere da una rosa ampia e faraonica con i rispettivi posti presi da Colombatti e Sparvoli, due colpi provenienti dal recente restyling di mercato di Dicembre.

Avvio gara che di per sè già segue quello che sarà il canovaccio del match: padroni di casa intenti a fare la partita con un lungo possesso palla, biancorossi attenti a non scoprirsi. Ne esce una gara intensa agonisticamente ma non certamente esaltante sotto il profilo delle occasioni da gol, con due squadre incapaci di alzare i ritmi anche per i postumi della lunga sosta intermedia. L'Aquila tuttavia fa valere il maggior tasso tecnico generale della squadra e, cinicamente, la sblocca al primo vero affondo: è il 10' di gioco quando l'ex Di Ruocco dalla sinistra disegna un cross con il contagiri che pesca puntuale l'incornata di Sparvoli che incrocia sul palo opposto e trafigge di testa l'incolpevole D'Amico per il gol del vantaggio. I biancorossi provano a scuotersi ed al 28' reclamano quando Cellucci trova spazio al limite dell'area di rigore ma viene steso, tutto regolare per il direttore di gara che lascia proseguire tra le proteste. Il Penne cresce ed al 33' è Fulvi a trovarsi un buon pallone in area dopo una caparbia azione di Cellucci, la conclusione dell'esterno biancorosso tuttavia è fuori misura e si spegne sul fondo senza creare problemi all'estremo di casa, sarà l'ultimo sussulto di un primo tempo tutt'altro che esaltante.

Al rientro dagli spogliatoi L'Aquila trova la rete che di fatto decide il match: fatale una distrazione su azione d'angolo con una palla corta che arriva a Loviso lasciato colpevolmente solo sull'out destro; per il centrocampista ex Bologna è un gioco da ragazzi pescare Scognamiglio in proiezione offensiva che, appostato sul secondo palo, conclude al volo azzeccando l'angolino basso con la sfera che passa tra una selva di gambe prima di infilarsi in porta. Mister Iodice prova a dare maggior sprint ai suoi inserendo Rossi e Serti al posto di D'Ercole e Viegas, L'Aquila tuttavia è in fiducia ed al 22' sfiora il tris con Shiba che raccoglie e schiaccia di testa un cross di Tempestilli dalla destra, la palla accarezza la traversa a D'Amico battuto prima di spegnersi sul fondo.

Al 26' l'episodio che avrebbe potuto cambiare il match: angolo per i biancorossi ed azione convulsa conclusa con un tentativo in girata di Cutilli terminato a lato; l'assistente di linea tuttavia richiama l'attenzione del signor Sivilli di Chieti che, tra lo stupore generale, espelle l'autore del raddoppio Scognamiglio ed assegna un calcio di rigore ai biancorossi. Dagli undici metri Cellucci calcia debolmente, Bozzi si allunga e devìa e sul capovolgimento di fronte Rossi trattiene Di Ruocco collezionando il secondo giallo e ristabilendo la parità numerica. La gara si chiude di fatto qui con L'Aquila che riprende campo e gestisce senza grossi affanni le operazioni fino al triplice fischio finale arrivato dopo ben sette minuti di recupero.

Per i biancorossi una sconfitta che arriva dopo i due successi consecutivi a cavallo del girone di ritorno, L'Aquila infila invece il terzo successo consecutivo e prova a ricompattare l'ambiente ed avvicinarsi il più possibile al vertice della classifica. Importantissimo ora per i ragazzi di mister Iodice il prossimo impegno casalingo in casa con il Capistrello.

Il tabellino

L'AQUILA: Bozzi, Tempestilli, Romanucci, Loviso, Colombatti, Scognamiglio, Sparvoli (19'st Massetti), Bedin (24'st Di Norcia), Shiba (42'st Saurino), Pejic, Di Ruocco (32'st Mantini). A disposizione: Falzano, Ponzi, Ziroli, Di Francesco, Carbonelli. All. Lo Re.

PENNE: D'Amico, Di Remigio, D'Ercole (14'st Rossi), Medaglia, Sichetti, D'Addazio, Cutilli (34'st Antonacci R), Viegas (20'st Serti), Cellucci, Guerra, Fulvi (36'st Leone). A disposizione: Egidio, Basualdo, Cacciatore, Antonacci A, Hassan. All. Iodice.

Arbitro: Sivilli di Chieti.

Reti: 10'pt Sparvoli, 7'st Scognamiglio.

Ammoniti: D'Ercole, Fulvi, Rossi (Penne), Bedin, Di Norcia (L'Aquila). Espulsi: al 26'st Scognamiglio (L'Aquila) su segnalazione del guardalinee, al 30'st Rossi (Penne) per somma di ammonizioni.