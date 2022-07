Eccellenza: il bilancio di fine stagione del Delfino Curi Pescara

Si è chiusa la stagione del Delfino Curi Pescara. La società pescarese va in vacanza con tante soddisfazioni raccolte e la consapevolezza di aver posto le basi per un 2022/2023 ancora più positivo e entusiasmante. Dai risultati della prima squadra, settimana (piazzamento storico) e salva al termine di un torneo difficilissimo in cui sono scese in Promozione ben cinque società, a quelli delle giovanili, tornate a pieno regime dopo i due anni travagliati causa pandemia, i motivi per sorridere sono davvero tanti.

Non ultimi, i traguardi raggiunti fuori dal campo, con iniziative sociali e solidali che hanno riempito il cuore dei protagonisti e, si augura il club, anche della città e della collettività. Dalla donazione per il ripristino della Pineta dannunziana, alla partership con la Fidas per promuovere la donazione di sangue, alla visita a casa Agbe di Natale, passando per la maratona natalizia di Babbo Natale (in collaborazione con i Pescara Runners), fino all’apertura gratuita della scuola calcio per i bambini arrivati nei mesi scorsi dall’Ucraina.

“Il Delfino Curi Pescara non è solo calcio. La società, con l'impegno quotidiano dei suoi rappresentanti, intende partecipare attivamente alla vita della propria comunità di riferimento, valorizzandone al massimo la funzione sociale. Come amo ripetere spesso, penso che chi abbia attitudine allo sport, abbia attitudine alla vita”, dice il socio storico Antonio Martorella.

“La società, pronta già a ripartire da domani, 1° luglio, per la nuova stagione, ringrazia calorosamente atleti, famiglie, tecnici, istruttori, collaboratori e dirigenti per l’impegno e la dedizione nel corso di questi mesi - le parole del socio, e consigliere comunale, Claudio Croce - . Non solo: un plauso e un ringraziamento dal cuore va a tutti gli sponsor e partner di fiducia che hanno deciso di sostenere, in un momento storico complesso, l’attività sportiva del Delfino Curi Pescara. E un ringraziamento va anche alle istituzioni, sempre al fianco del club nelle sue iniziative a favore del tessuto sociale della città di Pescara, in cui il Mondo Curi vuole essere protagonista attivo per la crescita dei cittadini, in particolare i più giovani, e la promozione di valori importanti”.

In occasione della chiusura della stagione, la società pescarese ha anche messo a disposizione dei tifosi e degli sponsor il suo primo Yearbook, disponibile e scaricabile anche sulla pagina Facebook ufficiale.