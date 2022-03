Eccellenza: Bacigalupo Vasto Marina - Spoltore 2-2

Si interrompe la serie negativa dello Spoltore. Finisce in parità il match di San Salvo tra Bacigalupo Vasto Marina e gli azulgrana. Ad aprire le marcature Fieroni al quarto d'ora della ripresa, Colasante e Planamente la ribaltano nel giro di cinque minuti ma a trecento secondi dal triplice fischiale è nuovamente il numero 11 di casa a rimettere in parità il risultato. Di Camillo deve rinunciare a tanti indisponibili: Zazas, Ricci, Selvallegra, Petrarulo Orlandi e ma recupera in extremis Di Renzo e manda in campo ben sette fuoriquota.

Pronti via e subito pericoloso lo Spoltore con un colpo di testa di Di Tanna che va di poco a lato. Al 14esimo la risposta dei locali è affidata ad una punizione di Iarocci, conclusione debole e centrale. Il primo tempo offre poco, i padroni di casa si rivedono al 40esimo con un tiro di De Vizia su assist di Fieroni, ma la sfera finisce alle stelle. Ospiti vicini al vantaggio due minuti più tardi con la conclusione di Colecchia sfiora il palo alla destra di Iammarino. Al 44’ Belli tenta la bordata da fuori, il portiere di casa controlla senza tanti patemi. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa dopo un minuto ci prova Planamente con un pallonetto che finisce sopra la traversa. Al quarto ancora il numero dieci a illuminare la scena, verticalizzazione per De Vincentis che calcia di prima intenzione da posizione defilata e centra la parte bassa della traversa, la sfera torna in campo e la difesa di casa libera. Al 16’ il Vasto Marina passa con un eurogol di Fieroni: l’attaccante dalla distanza si gira e scarica un tiro violento che prima sbatte sulla traversa e poi varca la linea di porta. Ma la gioia del vantaggio dura appena tre minuti: Belli addomestica un pallone e di sinistro mette al centro per lo scaltro Colasnate che si libera della marcatura, addomestica con il petto e con il destro batte Iammarino. Ancora due minuti e lo Spoltore ribalta il risultato: cross di Sborgia dalla sinistra per Planamente che raccoglie e deposita in rete la palla del 2-1. La risposta dei locali è affidata al solito Fieroni ma la conclusione finisce alta. Ma l'attaccante trova il pareggio al 40esimo con un diagonale perfetto che batte Palena. Al 45’ il Vasto Marina con Cardone ha la palla della vittoria ma la sua conclusione si perde sopra la traversa. Finisce 2-2 con lo Spoltore che lascia due punti preziosi e tra sette giorni al 'Caprarese' sfida al Lanciano.

Il tabellino

Reti: 16'st Fieroni, 19'st Colasante, 21'st Planamente, 40' st Fieroni.

Bacigalupo Vasto Marina: Iammarino, Squadrone (21'st Lariviera), Vespasiano, Gagliano, Iarocci, Benedetti, De Vizia, Avantaggiato (31'st Cardone), Galié, Letto (28'st De Luca), Fieroni. A disp. Galante, Piccoli, Santone D., Santone F., Bolami, Finarelli. All. Antonaci.

Spoltore: Palena, Connestari, Zanetti, Di Camillo, Di Tanna (1'st Sborgia) Di Renzo, Colecchia, Belli, Colasante, Planamente (44'st Marcotullio), De Vincentiis (30'st Tiberi). A disp. Cipriani, Ciccotosto, Ewansiha, Luciani, Chiacchiaretta, Silvestri.

Arbitro: Cavacini di Lanciano.

Ammoniti: Gagliano (VM), Di Renzo, Di Tanna, Di Camillo, Planamente (S).