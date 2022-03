Eccellenza: L'Aquila - Il Delfino Curi Pescara 1 - 1

Il Delfino Curi Pescara regge anche in casa della corazzata L'Aquila e porta a casa un punto decisivo per la salvezza nel campionato di Eccellenza. Finisce 1 a 1 allo stadio Gran Sasso e per i ragazzi di Bonati è un pareggio di grande spessore: vale quota 41 punti in classifica, a una lunghezza dal quinto posto e con la certezza di essere ai nastri di partenza nel massimo torneo regionale 2022/2023 a sei giornate dalla fine della stagione. Domenica prossima alle 18 all'antistadio c'è la Torrese, quarta forza del campionato.

La partita si sblocca al 33’ con il gol del vantaggio (meritato) degli aquilani: il tiro dalla distanza di Di Norcia colpisce il palo interno e si insacca in rete. Non succede più nulla e si va al riposo con il risultato parziale 1-0.

Momento clou della partita prima della mezzora della ripresa: cartellino rosso per il rossoblù Tempestilli. Con un uomo in meno, la squadra di casa si abbassa e i ragazzi di Bonati ci credono, spingendo forte. Al 35’, da traversone dalla sinistra di Di Stefano nasce il colpo di testa di Pastorini che buca De Chirico e fa 1 a 1. Un punto pesantissimo per i pescaresi, ormai ad un passo dalla certezza di essere in Eccellenza anche nella prossima stagione e, addirittura, alle porte del sogno play-off.

Il tabellino

L’AQUILA 1927: De Chirico, Colombatti, D’Ercole (7’ st Mantini), Shiba (24’ st Saurino), Tempestilli, Di Norcia, Romanucci, Massetti, Pejic, Di Ruocco (32’ st Di Matteo), Brunetti. A disp.: Bozzi, Ponzi, Ziroli, Di Francesco, Scognamiglio, Florindi. All. Sergio Lo Re.

IL DELFINO CURI PESCARA: Calore, Sabatini, Di Giovacchino, Gobbo Carrer (6’ st Pastorini), Tankuljic, Cozzi (36’ pt Palmisano), Polletta, Falco (16’ st Luiso), Marzucco (45’ pt Di Stefano), Tamborriello, Massa. A disp.: D’Intino, Paolilli, Sciamanda, Rosini, Palmaricciotti. All. Sandro Spinozzi.

ARBITRO: Pierludovico Arnese (Teramo).

MARCATORI: 33’ pt Di Norcia, 35’ st Pastorini.

AMMONITI: Tempestilli, Di Ruocco, Tankuljic, Di Norcia, Massetti, Di Matteo.

ESPULSO: 28’ st Tempestilli.

RECUPERO: 1’ pt, 6′ st.