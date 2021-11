Eccellenza: Il Delfino Curi Pescara torna nel suo fortino contro la Bacigalupo

Il Delfino Curi Pescara torna nel suo fortino per continuare a mettere in cassaforte punti pesanti per la salvezza. Domani alle 14.30 all'antistadio "Flacco" di Pescara, la squadra di Bonati non vuole lasciare punti per strada nel tredicesimo turno di Eccellenza contro la Bacigalupo Vasto Marina. Dopo il successo ai danni della Virtus Cupello nell'ultimo turno infrasettimanale, che ha segnato il ritorno dei pescaresi nel loro storico campo di gioco, un'altra occasione per conquistare punti, entusiasmo e tifosi nel cuore della città.

Percorso simile dal punto di vista dei punti totalizzati - 18 per i pescaresi, due in meno per i vastesi - ma diverso dal punto di vista del trend: se da una parte ci sono gli uomini di Bonati che, ad eccezione dei due ko con Capistrello e Acqua&Sapone, hanno avuto molta costanza, dall'altra i ragazzi di Borrelli hanno avuto difficoltà nelle primissime partite del campionato per poi riprendersi, trasformando il "Vito Tomeo" in un vero fortino avendo totalizzato 12 punti in 6 gare.

"Il nostro cammino sta andando molto bene - ha dichiarato l'esterno, classe 2003, Mathia Palmaricciotti. Domenica sarà molto importante, sarà una partita combattuta e ricca di spettacolo. I miei obiettivi? crescere dal punto di vista tecnico-tattico e mettermi a disposizione dello staff".

I precedenti: nella stagione 2020/21, l'allora Il Delfino Flacco Porto si impose per 4-2 con le reti di Lupo, Sardella, D'Incecco e Gobbo. La doppietta di Falco e la punizione di Marzucco, invece, decisero l'incontro nella stagione 2019/20 (3-1).

Arbitrerà Arnese di Teramo, coadiuvato da Carnevale e Alonzi di Avezzano.