Calciomercato, Zappella è un nuovo calciatore del Pescara

Il difensore Davide Zappella disputerà il prossimo campionato con il Pescara.

Il terzino, classe '99, arriva dall'Empoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione.

Zapppella ha esordito in Serie B con l’Empoli il 26 agosto 2017 in una partita contro la Ternana, nel 2019 passa al Piacenza in lega pro in prestito stagionale e nel gennaio 2021 viene ceduto sempre con la formula del prestito al Cesena.

Nella giornata di ieri invece è stata definita la cessione in prestito al Vicenza del centrocampista Luca Crecco.