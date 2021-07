Le prime date e gli impegni del Pescara per la nuova stagione sportiva in Serie C

I biancazzurri si ritroveranno per le visite mediche il 13 luglio prossimo, per poi iniziare il ritiro. Il campionato inizierà il 29 agosto

Stabilite le prime date e i primi impegni per il Pescara Calcio, in vista della stagione sportiva 2021/2022 che vedrà i biancazzurri impegnati nel campionato di Serie C. Il 13 luglio sarà il giorno delle visite mediche, e dal 15 al 27 luglio ci sarà la prima fase del ritiro a Palena. Qui sarà organizzata un'amichevole allo stadio "Gli angeli di Palena":

Dopo qualche giorno di riposo, dal 30 luglio i biancazzurri inizieranno la seconda fase del ritiro al centro sportivo DelfinoTrainingCenter con alloggio all'EkkHotel. Infine dopo la conclusione della seconda parte del ritiro, inizierà il campionato il 29 agosto, che terminerà il 24 aprile 2022. Soste il 26 dicembre e 2 gennaio, turno delle festività natalizie il 22 dicembre e inizio della Coppa Italia il 14 agosto.