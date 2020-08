L'ex tecnico biancazzurro Bergodi positivo al Coronavirus

L'ex tecnico biancazzurro Cristiano Bergodi è positivo al Coronavirus. Il mister, che ha allenato il Pescara in Serie A durante la sfortunata stagione 2012-2013 e, prima ancora, vi ha giocato come difensore, siede oggi sulla panchina dell’Universitatea Craiova, in Romania. Ed è proprio nella nazione rumena che si trova attualmente in isolamento, dopo essere risultato affetto da Covid 19.

Ricoverato in ospedale, le sue condizioni non destano preoccupazione: ha un po’ di febbre alta, ma respira normalmente. Bergodi è adesso in attesa di fare i controlli di rito. Tanti i messaggi di solidarietà arrivati al tecnico, che nella sua carriera da calciatore ha militato anche nelle file della Lazio.