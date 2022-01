Coppa Italia, la RC Angolana fa un passo verso la finale: 3-1 all'Aquila

La RC Angolana mette un piede in finale di Coppa Italia? Chissà, mancano i 90' da giocare domenica prossima allo stadio Gran Sasso per decretare il nome della finalista, ma il 3 a 1 di questo pomeriggio a Città Sant'Angelo consente alla squadra di Paolo Rachini di partire con un vantaggio importante nel penultimo atto prima di andare a lottare per il trofeo regionale, che spalanca alla squadra vincitrice gli spareggi nazionali per la Coppa e la serie D.

Nerazzurri subiti avanti con Farias che in un minuto sblocca il match. Subito buio pesto per De Feudis, che dopo un quarto d'ora non crede ai suoi occhi quando Romanucci fa autorete e i padroni di casa si portano sul 2 a 0. Primo tempo dominato dagli angolani, i postumi dei tanti casi Covid si fanno sentire nelle gambe e nella testa degli aquilani. Al 5' della ripresa Cichella fa 3 a 0 e i rossoblu rischiano addirittura di essere umiliati dai talentuosi giovani pescaresi. L'Aquila rientra in partita a testa bassa e, pur rischiando di subire il poker in un paio di occasioni, riesce ad accorciare al 17' con Di Ruocco. Un gol che potrebbe valere tanto in ottica qualificazione. Ma dipenderà dall'approccio di Loviso e compagni domenica, e dalla capacità dell'Angolana di colpire in ripartenza i rossoblu costretti a rimontare due gol per passare il turno.

Il commento

A fine partite di Marco Giampietro, vice di Paolo Rachini sulla panchina angolana, sulla pagina Facdebook del club: "Questo alla vigilia era un risultato non pronosticabile vista la forza dell'Aquila e la sua ambizione di vincere la Coppa. Un premio ai ragazzi che nell'ultima settimana hanno avuto nonp ochi problemi. Siamo stati bravi oggi a giocare una partita importante, meritando. Domenica andremo in casa loro e daranno una risposta diversa davanti al loro pubblico. Noi andiamo per fare la nostra partita e penso che giocando così possiamo avere le nostre chance di farcela".

Il tabellino

RC Angolana: Puddu; Ucci (dal 23' s.t. Milizia), Angelozzi, Fuschi, Casimirri, Cichella, Lombardi, Farindolini, Miani, Farias, Ruggieri. All. Rachini.

L'Aquila: Falzano; Ponzi, Romanucci (dal 26' s.t. Ziroli), Loviso, Scognamiglio, Colombatti, Sparvoli, Massetti (dal 9' s.t. Shiba), Saurino dal 47' s.t. Brunetti), Carbonelli (dal 15' s.t. Di Norcia), Di Ruocco. All. De Feudis.

Arbitro: Giallorenzo di Sulmona.

Marcatori: nel p.t. 1' Farias (RCA), 14' Romanucci (Aq, autogol); nel s.t. 5' Cichella (RCA), 17' s.t. Di Ruocco (Aq).

Note: ammoniti Angelozzi, Loviso, Farindolini, Cichella, Romanucci.