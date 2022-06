Venerdì la cena di beneficenza "Pescara Amarcord": c'è anche Galeone

Tanti vecchi idoli biancazzurri presenti all'evento che raccoglierà fondi per il reparto di Oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Civile. All'asta maglie di Juventus e Milan (e non solo) inviate da Allegri e Massara. Ecco come partecipare