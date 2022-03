Pescara-Pontedera: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Tutto pronto per il fischio di inizio allo stadio Adriatico dove il Pescara di mister Auteri scende in campo contro il Pontedera in questa 34esima giornata del girone B di serie C.

PRIMO TEMPO

Finisce 0 a 0 il primo tempo tra Pescara e Pontedera. Un inizio di partita frizzante con il Pontedera primo a presentarsi in attacco. Dopo soli due minuti prima la traversa di Magnaghi e, sul calcio d'angolo successivo, un altro brivido per la squadra di casa. A salvare tutto il portiere Iacobucci. Al 16esimo la risposta del Pescara che su punizione di Pontisso colpisce a sua volta la traversa, nel rimpallo il tiro di Ierardi, ma l'intervento di Melgrati ha negato il gol spingendola partita in angolo. Poche altre emozioni nei primi 45 minuti. La terza occasione del Pontedera è arrivata al 30esimo con il tiro di Serena mandato ancora una volta in angolo da Iacobucci. Confusione in area sul tiro di Caponi dalla bandierina e seconda traversa per la squadra ospite. Sul finale di nuovo Pescara in attacco con Clemenza che non coglie l'attimo finendo a terra dopo un duro contrasto. Quindi il contropiede del Pontedera con Babayoko, ma niente di fatto. Ultima azione per il Pescara con Zappella che guadagna il quinto corner del primo tempo (sei quelli ottenuti dalla squadra ospite). Batte Pompetti, ma nessuno riesce ad agganciare il pallone con il Pontedera che anticipa e butta la palla in fallo laterale.

SECONDO TEMPO

Intorno al sesto minuto nuova occasione per il Pescara che fa fatica a trovare spazi. In area dopo uno scampio con Pontisso ci arriva Ferrari che tenta il tiro deviato da Melgrati che manda ancora una volta in angolo. Telefonato il lancio di Clemenza con il portiere del Pontedera che blocca la palla a terra. All'ottavo minuto di nuovo Ferrari che va giù, ma è punizione in favore degli ospiti. Arriva al 14esimo del secondo tempo il gol del Pescara: a spiazzare Melgrati con un gran tiro è Luca Clemenza che porta in vantaggio la squadra di casa. Paura al 28esimo: seconda traversa del Pontedera e protesta in area di rigore di tutti i giocatori della squadra ospite per la presunta deviazione di mano di uno dei difensori del Pescara, ma si riparte dal calcio d'angolo respinto da Iacobucci. Si spegne l'entusiamo del pescara, dopo la sostituzione di Clemenza con Memushai al 43esimo arriva il pareggio del Pontedera con Mutton, entrato nel secondo tempo, che approfitta di una mischia in area.

Queste le formazioni

PESCARA (4-3-3): Iacobucci, Zappella, Ierardi, Illanes, Veroli, Pompetti, De Risio, Pontisso, Clemenza, Ferrari, D'Ursi. A disposizione Di Gennaro, Rasi, Memushaj, Cernigoi, Diambo, Rauti, Cancellotti, Nzita, Frascatore, Delle Monache.

PONTEDERA (3-5-1-1): Melgrati, Shiba, Caponi, Magnaghi, Barba, Catanese, Bakayoko, Serena, Perretta, Matteucci, Regoli. A disposizione Sposito, Nicoli, Martini, Foglia, Mattioli, Mutton, Di Meo, Marianelli, Benericetti, Benedetti, De Ioannon. All. Maraia.

Arbitro Marotta della sezione di Sapri.