Brescia-Pescara 1-1: altro pareggio per i biancazzurri, soddisfazione a metà

Anche Brescia-Pescara, come il precedente match contro il Monza, termina 1-1: altro pareggio, dunque, per i biancazzurri, e soddisfazione a metà perché oggi bisognava assolutamente vincere per cercare di rimanere aggrappati alla Serie B puntando dritti ai play out.

Gli ospiti vanno in svantaggio nel primo tempo e riescono a riacciuffare la gara nella ripresa grazie a Dessena. Nel mentre, Grassadonia si sente male. Insomma, succede un po' di tutto.

Brescia-Pescara: la cronaca

Al 17' arriva il goal del Brescia: sull'importante assist dell'ex Birkir Bjarnason, ecco un destro a giro dal limite di Jagiello che termina nell'angolino basso, insaccandosi alla sinistra di Fiorillo. Il Delfino prova a reagire, ma invano: al 33' c'è un tiro in porta di Scognamiglio che colpisce il legno. Al 39' piove sul bagnato: Damir Ceter, colpito duro durante uno scontro, lamenta problemi alla caviglia e deve essere sostituito da Giannetti.

Nella ripresa, al 72', gran giocata del neo entrato Riccardi che serve ottimamente Dessena per il meritato 1-1. Paura all'87' quando il gioco viene interrotto per l'ingresso dell'ambulanza, chiamata a gran voce dalla panchina del Pescara: mister Grassadonia ha avuto un malore, ma si riprende nel giro di pochi minuti. Contestualmente viene espulso il ds Bocchetti su segnalazione del quarto d'uomo. Finisce qui: la partita termina con un risultato tutto sommato buono anche se, chiaramente, sarebbe stato meglio vincere.

Brescia-Pescara: il tabellino

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Karacic, Chancellor, Papetti, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Bjarnason; Jagiello; Donnarumma, Ayè. A disp.: Kotnik, Mangraviti, Martella, Mangraviti, Mateju, Semprini, Ragusa, Fridjonsson, Ndoj, Spalek. All. Clotet

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Bellanova, Sorensen, Scognamiglio, Masciangelo; Dessena, Busellato, Maistro; Ceter, Odgaard, Capone. A disp.: Alastra, Nzita, Guth, Volta, Valdifiori, Omeonga, Ceter, Riccardi, Vokic, Giannetti. All. Grassadonia

Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo

Reti: Jagiello 17', Dessena 72'